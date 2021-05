Motokrosisti bodo v nedeljo začeli državno prvenstvo

V organizaciji AMD Šentvid pri Stični se bo na progi v Dolini pod Kalom začela nova sezona prvenstva Slovenije. Kot so sporočili pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS), so morali koledar dirk zaradi epidemije novega koronavirusa nekajkrat spremeniti. Na uvodni dirki se bodo dirkači merili v osmih kategorijah. Za prireditelje je letos izvedba tekem še zahtevnejša, saj morajo spoštovati vse zahteve, predpise in ukrepe, ki jih postavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje za zajezitev pandemije. To pa tudi pomeni, da bo uvodna dirka sezone še potekala brez prisotnosti gledalcev in navijačev.

Organizatorji pričakujejo številno udeležbo slovenskih motokrosistov, zanimanje za tekmovanje in nastop na dirki pa so pokazali tudi vozniki iz Avstrije in Hrvaške. V AMD Šentvid pri Stični so lani osvojili ekipni naslov ekipnega državnega prvaka, v svojih vrstah pa imajo tudi Jana Pancarja, ki bo v sezoni 2021 dirkal tudi v SP v razredu MX2. Ko mu bodo mednarodne obveznosti dopuščale, pa bo tekmoval tudi doma, tako da bo na startu tudi na uvodni preizkušnji v nedeljo.

Selitvi prvakov

Nekateri dirkači so letos zamenjali tekmovalne razrede oziroma presedlali v močnejše. Jaka Peklaj, ki je lani osvojil naslov prvaka v razredu MX85, bo letos tekmoval v MX125, lanski prvak tega razreda Gal Hauptman pa bo po novem vozil v kategoriji MX2. Prireditelji so pred začetkom sezone še posebej opozorili vse dirkače, da se morajo držati posebnega pravilnika, v katerem so natančno našteti ukrepi za preprečevanje okužb, prav tako pa morajo pred dirko opraviti obvezno testiranje, to bodo sicer omogočili tudi na prizorišču tekmovanja v soboto zvečer.

Dogajanje se bo sicer na stezi v nedeljo s prvo vožnjo v veteranski konkurenci začelo ob 11. uri, zadnji bodo na progi dirkači razredov MX open, MX 125 in MX 125 ob 16.35. Na koledarju sezone 2021 je za zdaj pet dirk za DP. Po nedeljski bodo na sporedu še dirki v Radizelu 5. junija in 28. avgusta, v Prilipah v začetku septembra ter v Mačkovcih 11. septembra.

Pancar letos v SP meri med deseterico

Med vidnejšimi slovenskimi motošportniki, ki bodo letos nastopali na dirkah najvišje ravni, je tudi Pancar. Tako kot v lanski sezoni se bo v svetovnem prvenstvu v motokrosu preizkušal v razredu MX2, cilj pa je deseterica v tem tekmovanju. Že v lanski sezoni je uspešno nastopal v drugem najmočnejšem razredu svetovnega motokrosa. Odpeljal je celotno sezono, na nekaterih dirkah opozoril nase z dobrimi vožnjami in visokimi uvrstitvami, skupno pa je bil ob koncu sezone na 20. mestu.

Letos si je zastavil še nekoliko višje cilje, saj želi redno prihajati med deseterico, prvih deset pa je tudi cilj v seštevku sezone.

"Letos ni toliko težav s koronavirusom. Začetek sezone so prestavili, tako da je bilo malo več časa za priprave. Sem zadovoljen s pripravami in komaj čakam, da se začne," je na predstavitvi sezone za športnike pod okriljem krovne zveze AMZS v Lembergu pri Šmarju pojasnil Pancar.

'Letos mi bo še lažje'

Prav veliko sprememb pri Pancarju glede nastopanja v SP ne bo. Ostaja v isti ekipi, KTM Racestore MX2, ima le novega trenerja za telesno pripravo.

"Cilji so višji, upam, da bi bo uspelo priti med deset. Vsaka tekma je nova izkušnja, z izkušnjami rasteš in zato mi bo letos še lažje kot lani," razmišlja Pancar, ki je v sezoni 2020 najboljšo posamično uvrstitev dosegel z osmim mestom na prvi dirki v Faenzi. "Neprijetno je, ker ne veš, kdaj se bo vse začelo. A skušam o tem ne razmišljati. Vem, kaj moram delati in name to ne vpliva preveč," je o negotovosti glede tekmovanj dejal mladi slovenski dirkač.

Lanska "koronska" sezona je bila posebna tudi zaradi sistema tekmovanja, ko so nekajkrat izvedli tudi po tri tekme v enem tednu na istem prizorišču. Medtem ko je svetovni prvak razreda MXGP Gajser povedal, da mu bolj ustreza stari sistem z eno dirko konec tedna (ta bo predvidoma veljal tudi letos), Pancar meni, da ta lanski niti ni bil slab.

Prostora za utrujenost ni

"Meni osebno to ni bilo slabo. Všeč mi je bilo, da so bile tri tekme v enem tednu, ker je bilo manj potovanj. A konec koncev to ni pomembno, ker smo vsi v SP tako pripravljeni, da ne smemo biti preveč utrujeni," o sistemu dirk meni Pancar.

Pred začetkom SP je nekaj dirk že odpeljal, tako da vtise že ima: "Šel sem že na nekaj tekem v Italiji, kjer je kar precej voznikov iz SP. Doslej sem imel dobre tekme, bil je dober pokazatelj za naprej. Vidim, kaj moram še delati in bom ta mesec še izkoristil za to, da formo še izpilim."

Njegovo najljubše prizorišče je britanski Matterley Basin, kjer bo v prihajajoči sezoni dirka na drugi postaji že konec junija. Kljub nastopanju v SP pa se ne bo odpovedal DP, začel bo že ta konec tedna v Šentvidu pri Stični. Ker se bodo koledarji prekrivali, se vseh domačih tekem ne bo mogel udeležiti, a upa, da bo lahko čim večkrat znanje pokazal tudi v Sloveniji.