Motokrosisti v Matterley Basinu za prestižni ekipni svetovni naslov

Ta dirka v svetu motokrosa pomeni ogromno, gre predvsem za prestiž najboljših reprezentanc na svetu, obenem pa je to ena redkih priložnosti, ko se s tekmeci merijo tudi ameriški dirkači.

Motokrosisti Pokal narodov imenujejo kar olimpijada motokrosa, prav steza v Matterley Basinu pa je ena bolj priljubljenih za takšno tekmovanje in vselej, ko Pokal narodov pride tja, privabi ogromno gledalcev.

Lani so v Erneeju prednost domačega terena izkoristili Francozi, ki bodo branili naslov prvakov. Drugi so bili Avstralci, tretji pa Italijani. Slovenija je lani zasedla deveto mesto, kar je bila ponovitev najboljše uvrstitve na takšnih tekmovanjih iz leta 1998. Slovenske barve so lani zastopali Tim Gajser, Jan Pancar in Miha Bubnič.

Letos bosta Gajser in Pancar, ki sta v nedeljo končala nastope v posamičnem SP s končnim drugim in 13. mestom razreda MXGP, prva člena ekipe, pridružil pa se bo še mladi Jaka Peklaj, ki je lansko preizkušnjo zaradi poškodbe moral izpustiti. Peklaj je za trening odpeljal zadnjo dirko sezone razreda MX2 in tudi dobil prve točke.