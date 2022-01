Moya razkril: Nadal med četrtfinalnim dvobojem izgubil štiri kilograme

"Seveda sem podvomil. Nisem pričakoval zmage, ko se je začel peti niz, toda zgodil se je čudež," se je več kot štiriurnega četrtfinalnega maratona v moškem delu žreba spomnil Carlos Moya . "Šlo je za ekstremne razmere (visoke temperature in relativna vlažnost, op. p.), s katerimi se je moral med tekmo spopasti Rafa Nadal, tako da je izgubil celo štiri kilograme," je v pogovoru za Cadeno Cope razkril nekdanji izvrstni teniški igralec, zdaj pa Nadalov trener. "Dehidracija je bila neverjetno huda," je dodal Moya. Nadal je bil v intervjuju po dvoboju videti izčrpan kot že dolgo ne. Spomnimo: Španec je v četrtfinalu proti Denisu Shapovalovu vodil že z 2:0 v nizih, a se je nato Kanadčan vrnil v igro in izenačil na 2:2. V petem nizu je Rafa znova nekoliko bolje serviral in z enim odvzemom servisa mu je dvoboj uspelo obrniti v svoj prid.

Majorčan je sicer znan kot nepopustljiv bojevnik, ki se nikoli ne preda. A ob temperaturah krepko čez 30 stopinj Celzija je 'pobralo' tudi Španca, ki zaradi poškodbe stopala v zaključku lanskega leta ni veliko treniral. Po četrtem nizu je bil videti povsem izžet, zahteval je tudi zdravniško pomoč in prejel tableto zaradi neprijetnega občutka v želodcu, kot je sam razkril po koncu dvoboja. Nadala zdaj le še dve (zaporedni) zmagi ločita od številke 21, s katero bi se na vrhu osvojenih grand slamov odlepil od Rogerja Federerja in Novaka Đokovića, ki v Avstraliji ni smel nastopiti, ker se ni cepil proti covidu-19. Nadal je v turnir v deželi "tam spodaj" vstopil z mešanimi občutki, saj je komaj dobro okreval po težki poškodbi stopala. "Pred dvema mesecema smo še dvomili, ali bomo sploh lahko nastopili v Avstraliji, in niti po najbolj optimističnem scenariju nismo mislili, da bomo prišli do polfinala. Tega res nismo pričakovali, toda to je pač Rafa," je zaključil Moya.

V polfinalu se bo Nadal v petek pomeril z 'italijanskim kladivom' Matteom Berrettinijem, ki je v četrtfinalu proti Gaëlu Monfilsu prav tako odigral pet nizov in na igrišču preživel skorajda štiri ure. Dvoboj bo potekal v popoldanskem času, vremenska napoved pa vendarle kaže, da temperature ne bodo presegle 30 stopinj Celzija, kar bo olajševalna okoliščina za oba teniška igralca, ki sta v četrtfinalnih obračunih potrošila precej energije. Do zdaj sta se Nadal in Berrettini srečala vsega enkrat, in sicer na OP ZDA leta 2019, ko je s 3:0 v nizih slavili Nadal, ki je nato ta turnir tudi osvojil.