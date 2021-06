Možič scenarist preobrata za zmago odbojkarjev nad Francijo

Slovenski odbojkarji so končno prekinili tradicijo francoskih zmag na medsebojnih tekmah. Francozi so doslej dobili vse pomembnejše, med drugim tudi finale evropskega prvenstva leta 2015 in lansko tekmo kvalifikacij za olimpijske igre, na kateri so Slovenci zapravili vodstvo z 2:0. Tudi tokratni obračun je odločil peti niz, a tokrat so prednost zapravili Francozi. V prvih dveh so bili Slovenci slabi, zaostali so z 0:2, toda nato na krilih razpoloženega mladeniča Rok Možiča, ki je bil nezaustavljiv, zaigrali kot prerojeni in prišli do preobrata.

Slovenski selektor Alberto Giuliani tokrat ni mogel računati na lažje poškodovanega korektorja Tončka Šterna, na klopi pa je na začetku pustil še nekatere druge igralce, ki so do zdaj nosili veliko breme, Gregorja Ropreta, Jana Kozamernika in Tineta Urnauta (slednja tudi v nadaljevanju nista stopila v igro). Močno spremenjena postava - priložnost za dokazovanje so dobili Dejan Vinčić, Sašo Štalekar, Žiga Štern in Alen Šket, se v prvem nizu ni znašla. Delovalo ni praktično nič, predvsem je zatajil napad. Z njim so Slovenci dosegli vsega osem točk, še to štiri s prvim tempom. Francozi so že ob prvem tehničnem odmoru vodili z 8:5, po asu zvezdnika Earvina Ngapetha tudi 11:6. Giuliani je poskušal z menjavami, a ni pomagalo, tekmeci so gladko dobili prvi niz.

Drugi niz je v slovenski vrsti na sprejemalskem mestu začel Rok Možič, na korektorskem Mitja Gasparini, v igro je vstopil tudi Ropret, začetek je bil obetaven. Videti je bilo, da bodo Slovenci vzpostavili ravnotežje, a Francozov so se držali le do izida 10:10. Nato pa so spet začeli delati napake, tako da so ob drugem tehničnem odmoru že zaostajali z 12:16. Točka Možiča za 15:17 je dajala nekaj upanja, toda servis nikakor ni stekel, vrstile so se napake, tako da bližje niso mogli. Z blokom Možiču so Francozi spet ušli za štiri točke, z asom Juliena Lyneela na pet, s tem pa je bil zmagovalec niza praktično odločen.