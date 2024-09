'Mračna' preizkušnja in etapa čez Italijo, na startu pa ime svetovnega kova

Od najmlajšega prijavljenega voznika, do tekmovalca, ki je nastopil na čisto vsaki izvedbi novogoriškega relija in pa imena svetovnega kova. MAHLE 12. Rally Nova Gorica napoveduje vse to. Slovenec Tilen Likar, ki je s 16 leti najmlajši prijavljeni voznik, je v reliju začel voziti šele letos.

Na ceremonialnem startu, ki bo v Novi Gorici potekal ob 20.30 uri, se bo predstavil pod startno številko 82. Mitja Bratina je med tem že veteran te športne prireditve in bo letos nastopil kot edini udeleženec vseh 12 novogoriških relijev. Skoraj parametralno nasprotno bo njegova štartna številka 38.