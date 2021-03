Mrakova in Macarolova 21. po prvem dnevu SP na Portugalskem

Na prvi pomembni jadralski tekmi v tem razredu po več kot letu dni vodita Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz, evropski prvakinji in bronasti na predlanskem SP. Imata tri točke (1., 2. in 12.). Drugi sta Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina s šestimi točkami (5., 1., 8.), z devetimi točkami sta tretji Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso (11., 4., 5.).