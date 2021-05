Mrakova in Macarolova na EP s 5. padli na 10. mesto

Tina Mrak in Veronika Macarol (obe na fotografiji) med nastopom na letošnjem EP.

Prva uvrstitev se jima kot najslabša črta iz skupnega seštevka, v katerem imata Tina Mrak in Veronika Macarol55 točk.

V zadnji regati pred olimpijskimi igrami v Tokiu sta v vodstvu ostali Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina, ki sta marca letos, prav tako v Vilamouri, postali svetovni prvakinji. Bili sta 16. in drugi ter imata 16 točk.

Francozinji Camille Lecointrein Aloise Retornaz, branilki naslova, sta po dveh tretjih mestih drugi z 19 točkami. Na tretje mesto sta se s četrtega povzpeli Švicarki Linda Fahrniin Maja Siegenthaler, ki imata po devetem in četrtem mestu 33 točk.