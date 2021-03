Mrakova in Macarolova po četrtem dnevu SP na 16. mestu

Povečal pa se je zaostanekTine Mrak inVeronike Macarolza desetim mestom, ki kot zadnje vodi v sobotno regato za medalje. Prej ju je od te meje ločilo 15 točk, sedaj je pred zadnjima petkovima regatama rednega dela prvenstva zaostanek že 26 točk. Na desetem mestu sta ItalijankiBenedetta di SalleinAlessandra Dubbini, ki imata 79 točk. "Ni kaj dosti povedati, ko ne gre, ne gre. Danes je bil podoben dan kot včeraj, kar se pogojev tiče. Veter je pihal z morja, bil je nekoliko stabilnejši, v drugi regati se je moč povečala do kakih 12 vozlov. V prvi regati dneva sva imeli do prvega obrata lepo možnost, da bi zaprli tekmice in odjadrali med prvo deseterico, a sva šli v prvo krmo po napačni strani in tam izgubili stik z barkami spredaj. Potem sva bili v sredini flote. V drugi regati pa že na samem startu nisva našli čistega položaja in sva jadrali tam, kjer so naju prisilile druge jadrnice, zato je bil tudi zaključek dneva slab," je bila razočarana krmarka Mrakova. V vodstvu sta tudi po devetih regatah ostali Španki Silvia Mas Depares in Patricia Cantero Reina. Imata 43 točk, osem točk za njima zaostajata Nizozemki Afrodite Zegersin Lobke Berkhout (51), ki sta bili po sedmih regatah tretji. Na tretje mesto sta napredovali Italijanki Elena Berta in Bianca Caruso (62), z drugega pa na četrto nazadovali Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retornaz (64).

Mednarodna jadralna zveza oziroma njen razred 470 pa sta pričakovano sporočila, da letošnjega evropskega prvenstva ne bodo pripravili v Hyeresu zaradi ukrepov francoskih oblasti za zajezitev epidemije novega koronavirusa. Prvenstva pa niso odpovedali, organizirali ga bodo v Vilamouri med 30. aprilom in 7. majem.