Mrakova in Macarolova po drugem dnevu SP na 20. mestu

V torek so na svetovnem prvenstvu opravili dve regati, razmere pa so bile zelo zahtevne in spremenljive. Slovenska posadka je v obeh torkovih regatah ciljno črto prečkala na 13. mestu, s čimer sta slovenski jadralki pridobili eno mesto v skupnem seštevku. Po drugem dnevu sta tako Tina Mrakin Veronika Macarol na 20. mestu. Na ponedeljkovem uvodu sta bili med 27 posadkami 18., 12. in 19., zadnji izid se jima kot doslej najslabši črta iz skupnega seštevka.

"Pogoji so bili podobni kot včeraj, vetra je bilo še nekoliko manj. Tudi danes je pihal z obale ter spreminjal smer in jakost. V drugi regati sva prvo 'orco' odjadrali bolje, ampak potem se je zopet, podobno kot v prvi regati, ves čas spreminjal vrstni red. Na koncu sva obe regati končali povprečno. Gotovo to ni to, kar si želiva, jutri je nov dan in gremo naprej," je torkov nastop ocenila Mrakova.

V vodstvu sta Španki Silvia Mas Deparesin Patricia Cantero Reinas 13 točkami, na drugem mestu sta Francozinji Camille Lecointrein Aloise Retornaz, ki sta vodili po prvem dnevu, a v torek nastopili precej slabše, z 18 točkami. Tretji sta Izraelki Noja Bar-Am in Šahar Tibiz 20 točkami. Slovenki jih imata na 20. mestu 56. V sredo bosta na sporedu še dve regati, v soboto bo na sporedu še regata za kolajne za najboljšo deseterico.