Mrakova in Macarolova šesti na SP

Mrakova in Macarolova sta bili na prizorišču OI prihodnje leto že po predzadnjem dnevu SP brez možnosti za odličja na šestem mestu. V zaključni regati za medalje najboljše deseterice sta bili tretji in sta prvenstvo končali z 98 točkami.

Hannah Mills in Eilidh McIntyre sta bili v regati za medalje sedmi, mesto pred domačinkama in branilkama naslova Ai Kondo in Miho Yoshioko. Britanki sta skupno osvojili 62 točk, za njima sta Japonki že pred finalnim plovom zaostajali za točko, na koncu pa za tri, ker zadnja regata šteje dvojno. Bron sta osvojili Francozinji Camille Lecointre in Aloise Retronaz (72 točk), letošnji evropski prvakinji.