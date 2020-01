Mrakova in Macarolova vse bližje vrhu

Tina Mrak in Veronika Macarol sta tretji dan prve tekme svetovnega pokala v jadranju v razredu 470 zasedli drugo in prvo mesto ter se v skupnem seštevku prebili na tretje. Slovenski jadralki sta v petem in šestem plovu odlično jadrali in sprva zasedli drugo mesto za Francozinjama Camille Lecointre in Aloise Retornaz. V drugem plovu pa sta premagali vse tekmice in na drugem mestu pustili Grkinji Maria Bozi in Rafailina Klonaridou.

Tina Mrak in Veronika Macarol FOTO: Jadralna zveza Slovenije V skupnem seštevku sta 11. jadralki svojega razreda na lestvici Isaf zdaj z 21 točkami (ob odvzetem najslabšem plovu) na tretjem mestu, štiri točke za drugima Poljakinjama Agnieszko Skrzypulec in Jolanto Ogar. Prvi sta še vednoCamille Lecointrein Aloise Retornaz (9 točk). Prva tekma svetovnega pokala v jadranju bo potekala vse do sobote, na sporedu pa je še pet plovov. Po prvem dnevu sta Mrakova in Macarolova, sicer zmagovalki v Miamiju leta 2018, zasedali četrto, po drugem pa sedmo mesto.