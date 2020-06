Trenutek, ki so ga navijači Tampe težko čakali: Brady prvič v dresu Piratov

Ko je Tom Bradypodpisal pogodbo s Tampa Bay Buccaneersi, so si ga številni težko predstavljali v njihovem dresu, poroča USA Today. Od leta 2000 je namreč Brady nosil barve New England Patriotsov, v katerih je osvojil šest super bowlov in bil trikrat najkoristnejši igralec lige, v torek pa je napočil trenutek, ki so ga navijači floridskega kluba težko čakali ‒ Brady si je na promocijskem fotografiranju nadel svoj novi dres.

Drese so med premorom še dodatno preoblikovali in s tem zavrgli prve skice, ki so jih v javnosti predstavili aprila. Po tem, ko se je ekipi kot prost igralec pridružil Brady, so se namreč odločili za nekaj dodatnih sprememb v primerjavi z lansko sezono.

"*NI* zamenjava dresov," so na Twitterju ob galeriji fotografij legendarne št. 12 pripisali Buccaneersi: