Muguruza postala prva Španka, ki je osvojila zaključni turnir

Tokrat je po zelo izenačenem in napetem začetku nanizala štiri zaporedne igre ter zanesljivo dobila uvodni niz, v drugem pa zaostajala za brejk , nato pa vnovič nanizala štiri zaporedne igre in osvojila prestižni zadnji turnir sezone. S tem je postala prva Španka z naslovom na zaključnem turnirju, doslej je le še Arantxa Sanchez Vicario igrala v finalu leta 1993, ko je morala priznati premoč Nemki Steffi Graf .

'Vse kaže, da sem na dobri poti'

"V tem trenutku sem izjemno vesela. Nekoliko sem si tudi oddahnila, saj na začetku tega tedna nisem igrala najbolje, potem pa sem stopnjevala igro. Ostala sem zbrana vse do zadnjega, tudi po zmagi ostajam takšna, saj mi ta uspeh res veliko pomeni," je sprva po dvoboju dejala 28-letna v Venezueli rojena Španka.

"Vesela sem in ponosna, saj sem dokazala, da spadam med najboljše. To me postavlja v zelo dober položaj za prihodnje leto. Z ekipo smo garali, a se je obrestovalo. Vse to kaže, da sem na dobri poti," je še sklenila Muguruza, ki je na zaključnem turnirju nazadnje nastopila leta 2017 in takrat obstala v skupinskem delu. V polfinalu je igrala leta 2015.