Muguruza v polfinalu zaključnega turnirja WTA

Kljub temu je bila Anett Kontaveit po dvoboju razočarana, saj se je s porazom končala njena serija 12 zaporednih posamičnih zmag, prvič na turnirju pa je tudi izgubila igro na svoj servis. Na prvih tekmah proti Čehinjama Karolini Pliškovi in Barbori Krejčikovi se ji to ni zgodilo. V prvem dvoboju dneva je Pliškova premagala Krajčikovo z 0:6, 6:4, 6:4. Za zadnje mesto v polfinalu se bosta potegovali Grkinja Maria Sakari in Belorusinja Arina Sabalenka. Garbine Muguruza, dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam, se bo v polfinalu merila z rojakinjo Paulo Badosa, zmagovalka bo postala prva španska finalistka zaključnega turnirja po letu 1993, ko je finale izgubila Arantxa Sanchez-Vicario.

Da so se v polfinale uvrstile tri najslabše rangirane igralke (šesta, sedma in osma nosilka), se je zgodilo drugič, odkar so leta 2003 spremenili igralni format sklepnega turnirja sezone.