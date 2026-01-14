Mulec na maratonski etapi odličen sedmi

Današnja, 421 km dolga etapa s ciljem v Biši je močno premešala vrstni red v skupni razvrstitvi motociklistov. Branilec naslova in do današnje etape vodilni Avstralec Daniel Sanders si je po padcu poškodoval ramo in zavoljo tega zdrsnil na četrto mesto, na vrh pa se je povzpel Ricky Brabec. Pred drugouvrščenim Argentincem Lucianom Benavidesom ima pičlih 56 sekund prednosti, medtem ko tretjeuvrščeni Španec Tosha Schareina zaostaja slabih 16 minut. Današnjo etapo je zaznamovalo tudi slovesno obeležje 40. obletnice smrti ustanovitelja Dakarja Thierryja Sabina, na maratonski preizkušnji pa se je izkazal tudi Toni Mulec. "Današnja trasa je bila res zahtevna, ogromno zlomljenih, mehkih sipin, vmes pa trdi, razriti deli. Počutil sem se skoraj kot na superkrosu, kot da bi ves čas vozil 'whoopse'. Ravno na teh tehničnih delih sem poizkušal narediti največ, ker vem, da mi ta slog vožnje leži. Dal sem maksimum, da bi nadoknadil, kolikor se je dalo," je uvodoma dejal Mulec.

"V samih sipinah nisem imel ravno najboljšega ritma, ampak vseeno sem uspel nekaj pridobiti. Zadnji del sem bil spet večinoma spredaj in odpiral traso. Mogoče sem v zadnjem delu še malo izgubil, na splošno gledano pa sem imel dober dan," je po končani deseti etapi dejal Korošec. "V četrtek nas čaka res dolg dan. Sama specialna etapa sicer ni ekstremno dolga, 346 kilometrov, ampak ravno to me malo skrbi. Takšne etape znajo biti pogosto zelo zahtevne. Poleg tega imamo še zelo dolge povezovalne etape. Navsezgodaj nas čaka približno 300 kilometrov povezave, kar je že kar konkretna razdalja, po specialu pa še enkrat toliko. Če vse skupaj seštejem, bomo v četrtek skupno prevozili okoli 900 kilometrov," je še na koncu dodal Mulec.

Toni Mulec se je na zelo zahtevni, 10. etapi letošnjega relija Dakar izkazal z odličnim sedmim mestom. FOTO: MEDIA Toni Mulec

Marčič zasedel 77. mesto

Drugi slovenski predstavnik med motoristi Simon Marčič je na današnji etapi zasedel 77. mesto (+2:52:01). Ker na nekaj minulih etapah zaradi poškodbe ni nastopil, ne more več tekmovati v skupnem seštevku. Po dodatnih dveh dneh počitka in izkoriščenem "Jokerju", da se je čim bolje sestavil, se je Simon na polno lotil 9. in 10. etape. Šlo je ponovno za maratonsko obliko etap, torej z bivakom sredi puščave, kjer je vse tekmovalce čakal zgolj šotor in obrok, v skupni dolžini 1843 km - obvezno na istih pnevmatikah. Ker včeraj ni bilo signala, se Simon ni mogel javiti, je pa zato povzel dogajanje na obeh etapah danes, ob prihodu v cilj v Bishi.

"Včerajšnja etapa niti ni bila tako slaba. Začel sem zelo umirjeno, da sem videl kako je s poškodovanim kolenom, proti koncu pa sem videl, da je dokaj stabilno, da ni prevelikih bolečin. Bil sem sicer na močnih protibolečinskih sredstvih, ampak vseeno. Na koncu je bilo ok," je uvodoma dejal Marčič in nadaljeval: "Žal pa mi je že ob koncu prvega dela te maratonske preizkušnje totalno "požrlo" sprednjo pnevmatiko. Posledično je bila danes ves dan borba za preživetje. Že tam, okoli 200km pred ciljem sem mislil, da bom moral poklicati helikopter, da ne bo šlo naprej. Ampak potem sem si rekel: "Glej, plačal si za to da dirkaš in ne za to, da se voziš s helikopterji. Nekako sem se tolažil, da ne more biti do konca tako zahteven teren. Tega ne bi zdržal niti konj. Takih sipin, ki jih je bilo kakšnih 50-60km - res tako mehkih, da sem se kakšnih 10x vkopal. Ampak ja, na koncu je zneslo in sem prišel do cilja."

Simon Marčič je tokrat osvojil 77. mesto. FOTO: Simon Marčič Racing Team

Včerajšnjo etapo je Simon zaključil na 12. mestu v razredu Original by Motul, danes pa na 18. mestu. Slabša uvrstitev na današnji etapi je predvsem posledica izredno izrabljene sprednje pnevmatike, saj se je Simon počutil dobro in bi lahko napadal. Žal je moral izbirati počasnejše, lažje in velikokrat daljše linije, saj spredaj enostavno več ni imel oprijema.

Mad avtomobilisti najhitrejši Serradori

Na deseti etapi je med avtomobilisti smetano pobral Francoz Mathieu Serradori (Century), največ razlogov za veselje pa ima Katarec Naser Al Atijah, ki se je znova zavihtel na vrh v skupnem seštevku. Sloviti francoski dirkač Sebastien Loeb (oba Dacia) je etapo končal na tretjem mestu in napredoval na skupno četrto mesto. Za katarskim bogatašem je na drugem mestu v skupni razvrstitvi z 12-minutnim zaostankom Južnoafričan Henk Lategan (Toyota), medtem ko tretjeuvrščeni Španec Nani Roma (Ford) zaostaja 12:50, četrtouvrščeni Loeb pa 23:04 minute.