Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Mulec na stopničkah v Argentini

Buenos Aires, 30. 05. 2026 09.34 pred 26 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Toni Mulec

Slovenski motociklist Toni Mulec na tretji dirki svetovnega prvenstva v reli raid motociklizmu v Argentini zasedel tretje mesto v skupnem seštevku Rally 2, v absolutni konkurenci je bil 11., so sporočili iz njegove ekipe. V skupnem seštevku Rally 2 je s 65 točkami napredoval na drugo mesto, štiri točke pred njim je Portugalec Edgar Canet Ventura.

Po izjemno zahtevnem tednu dirkanja v visokogorju, na tehnično zahtevnih trasah, v zahtevnih navigacijskih razmerah in nepredvidljivem vremenu je sledila še najtežja zadnja etapa, saj je imel slovenski dirkač tudi zdravstvene težave.

"Če sem iskren, je bila današnja etapa zame najtežja na tej dirki. Ne toliko zaradi kilometrov, ampak zaradi vsega, kar se je dogajalo od samega jutra naprej. Že ponoči so me spremljale prebavne težave, ki so se nadaljevale tudi med etapo. V takšnih razmerah se je zelo težko popolnoma osredotočiti na vožnjo in navigacijo, zato sem se v prvem delu speciala predvsem trudil ostati zbran in varno pripeljati do nevtralizacije," je po prihodu v cilj povedal Toni Mulec.

Ko se ozira na celoten teden dirkanja v Argentini, Mulec priznava, da je bila to ena najzahtevnejših preizkušenj v karieri. "Na trenutke se mi je zdelo, da je bilo več kritičnih situacij kot celo na Dakarju. Visoke nadmorske višine, mraz, dolgi dnevi, zahtevna navigacija in zelo nevarne trase so od vseh nas zahtevali maksimum."

toni mulec rally 2
24ur.com Zmagala Al-Rajhi in Sanders, Mulec v najboljši petnajsterici
24ur.com Vietti do velike zmage na domači dirki v moto2, Rueda najhitrejši v moto3
24ur.com Mulec zopet zelo dober, etapa Benavidesu, Howes povečal prednost
24ur.com Reli Dakar: Brabcu etapa, Mulec skupno 14.
24ur.com V nižjih razredih slavila domača dirkača: V moto2 Gonzalez in v moto3 Rueda
24ur.com Mulec ostal brez zmage, a povedel v skupnem seštevku svojega razreda
24ur.com Bulega z zmago prestavil slavje Topraka in še upa na preobrat
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763