Mulec na stopničkah v Argentini

"Če sem iskren, je bila današnja etapa zame najtežja na tej dirki. Ne toliko zaradi kilometrov, ampak zaradi vsega, kar se je dogajalo od samega jutra naprej. Že ponoči so me spremljale prebavne težave, ki so se nadaljevale tudi med etapo. V takšnih razmerah se je zelo težko popolnoma osredotočiti na vožnjo in navigacijo, zato sem se v prvem delu speciala predvsem trudil ostati zbran in varno pripeljati do nevtralizacije," je po prihodu v cilj povedal Toni Mulec.

Ko se ozira na celoten teden dirkanja v Argentini, Mulec priznava, da je bila to ena najzahtevnejših preizkušenj v karieri. "Na trenutke se mi je zdelo, da je bilo več kritičnih situacij kot celo na Dakarju. Visoke nadmorske višine, mraz, dolgi dnevi, zahtevna navigacija in zelo nevarne trase so od vseh nas zahtevali maksimum."