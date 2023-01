Mulec osmi v deveti etapi, Marčič 42.

Etapa od Rijada do Harada je postregla z doslej najboljšim slovenskim izidom na Dakarju 2023 in enim najboljših posamičnih izidov etap v zgodovini slovenskih nastopov na najtežjem reliju na svetu. Sprva mu je celo kazalo na višjo uvrstitev, a je po pregledu kazni tekmecem zdrsnil s šestega na osmo mesto. "Všeč mi je, da sem v teh tehničnih delih, v wadijih, vse ujel. Tam sem bil zagotovo najhitrejši od vseh. Teh tehničnih delov, kjer lahko naredim razliko, je zame vedno premalo. Fantov sem se na ravnem poskusil držati, kolikor je šlo, dvakrat več delal na motorju, celo na nekaterih delih odprl plin čisto do konca, a več ni šlo," je za svojo ekipo dogajanje na etapi pojasnil Toni Mulec, še preden so mu odvzeli dve mesti. "Se mi je pa danes nasmehnila tudi sreča na kontrolni točki, ki je povzročila pravi kaos. Takoj sem videl, da se tekmovalci vozijo levo, desno in nazaj, zato sem to izkoristil. Mirno sem izračunal, kje je točka, jo potrdil in jim ušel. V cilju ponavadi ne gledam rezultatov, a danes me je novica dosegla, takoj ko sem se ustavil. Zelo sem vesel rezultata, a zaradi njega nisem 'naspidiran'. Bolj se obremenjujem s tem, kaj bo jutri," je Mulec kljub lepemu dosežku ostal miren.

Drugi je bil danes po 358 km hitrostne preizkušnje in skupno 686 km Avstralec Toby Price z 1:02 minute zaostanka, tretji pa Američan Skyler Howes (+2:57). Drugi slovenski predstavnik Simon Marčič se je dobro spopadel z deveto etapo in bil 42. z zaostankom 51:21 minute. V skupnem seštevku se obeta ogorčen boj za zmago, saj ima Howes po skoraj 34 urah na motorju vsega tri sekunde naskoka pred Priceom. Tretji Kevin Benavides iz Argentine je prav tako blizu, zaostaja namreč 5:09 minute. Mulec, sicer debitant na Dakarju, je pridobil eno mesto in je 26., za Howesom pa zaostaja štiri ure, 18 minut in 33 sekund. Marčič je pridobil tri mesta in je 55. z zaostankom 11 ur, 31 minut in 22 sekund.