Mulec po maratonski etapi kljub kazni zadovoljen, Sainz odstopil

Ciljno črto je sicer prečkal kot 15., a nato prejel 24-minutno kazen. Dirkače je sicer dvodnevna dolga pot po izredno zahtevnem kamnitem in peščenem terenu prek različnih postojank, kjer so tekmovalci prespali in naslednji dan začeli drugi del etape, vodila do skupnega tabora.

"Organizator je naredil točno to, kar je obljubil, in pripravil izjemno težko ter popolnoma drugačno etapo kot lani. Že v startu smo naleteli na veliko kamnov, posušenih rečnih strug z velikimi kamni, majhnimi in velikimi sipinami ter kamnitimi odseki. V bivak po približno 650 km sem prišel prvi. Ta dan sem naredil le eno napako, ki me je na koncu stala boljšega končnega rezultata. Pri veliki hitrosti sem spregledal cono in se ujel v puščavski radar ter si prislužil kazen. Razen tega pa je dan potekal razmeroma dobro," je za svojo ekipo dogajanje opisal Mulec.

Dodal je, da je bila zanimiva tudi izkušnja prenočitve, saj so imeli s seboj le dirkaško opremo, spali pa so na tleh.

"Naslednji dan sem zaradi prvega mesta dan prej začel prvi. To je pomenilo ogromno prednost, saj sem pravzaprav ves dan v puščavi vozil sam. Vse, kar sem srečal na poti, je bilo nekaj kamel. Kazen me je sicer stala boljše uvrstitve, ampak glede na to, da je šele tretji dan, upam, da lahko nadoknadim škodo, ki sem si jo ustvaril, in upam na najboljše," je še dodal Korošec ter obenem zaželel vse dobro rojaku na dirki Simonu Marčiču. Ta je v nedeljo grdo padel in predčasno končal etapo, a upa, da bo še lahko nadaljeval dirko.

V torek udeležence Dakarja čaka etapa s 400 km povezovalnega dela in 500 km hitrostne preizkušnje.