Mulec po zahtevni 8. etapi ostaja skupno deseti

Toni Mulec je 483 km dolgo etapo s startom in ciljem v Vadi ad Davasirjem prevozil v 4:47:44, pri tem pa je že na začetku etape padel. Več težav kot sam padec mu je povzročil sprožitev zračne zaščitne blazine.

"V prvih desetih kilometrih je bila hitrost praktično ves čas okoli 160 km/h, potem pa smo šli direktno v sipine. Nekje okoli dvajsetega kilometra sem v sipinah zadel v 'žepek', ki se naredi v pesku, in padel. Varnostna blazina se je sprožila v napačnem trenutku in mi pošteno nategnila praktično vse mišice. Blazina mi danes ni prav veliko pomagal, prej obratno. Nadaljeval sem v bolečinah," je sporočil Mulec.

Toni Mulec FOTO: Profimedia

Zaradi nekaj drobnih napak ga je v nadaljevanju eden od tekmovalcev ujel, kljub temu je imel kar dober tempo v nadaljevanju. "Ujel sem tekmovalca pred sabo z rumeno številko in od tam naprej smo praktično vsi trije vozili skupaj. Na srečo in hkrati na žalost sem bil večino časa spredaj. To pomeni več porabljene energije kot ostala, ker sem moral hkrati še navigirati. Moj tempo je bil hitrejši od ostalih dveh, a ne dovolj, da bi se ju lahko otresel."

Proti koncu je dal prednost enemu izmed tekmovalcev, ker je bil praktično že iztrošen. "Psihično je bil zelo naporen dan. Zadnjih 20 do 30 kilometrov pa je bila prava motokros dirka, ko smo, po domače povedano, dirkali v smrt. Veter je bil tako močan, da se praktično ni videlo nič, hitrosti pa so bile ves čas med 140 in 160 km/h." V cilj je prišel izčrpan in z nekaj odrgninami, a brez resnejših poškodb. "Imel sem še 'bližnje srečanje' z grmom, čeprav je to grmovje zelo trdo, sem ga del odtrgal, a ostal na motociklu. Medicinsko osebje me je ravnokar oskrbelo in odstranilo vse trnje. Cilj sem spet dosegel ves raztrgan, ampak zadovoljen," je dodal Mulec. Drugi slovenski predstavnik na dirki Simon Marčič je v petek padel in si poškodoval koleno ter reli nadaljuje v kategoriji Experience, kjer se tekmovalci potegujejo le za etapne zmage.

Simon Marčič FOTO: Edo Bauer

Novi vodilni med motoristi Benavides je slavil s kar štirimi minutami in 50 sekundami prednosti pred Avstralcem Danielom Sandersom. S tem ga je v skupnem seštevku vrgel s prestola, a bo dramatično do konca, saj je razlika med njima le deset sekund. Tretji v etapi je bil Američan Ricky Brabec, ki je tudi tretji v skupnem seštevku z nekaj manj kot petimi minutami zaostanka.