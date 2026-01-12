Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Mulec po zahtevni 8. etapi ostaja skupno deseti

Rijad, 12. 01. 2026 17.04 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Toni Mulec na Dakarju

Slovenski motorist Toni Mulec je osmo etapo vzdržljivostnega relija Dakar v Savdski Arabiji končal na 12. mestu. Za argentinskim zmagovalcem, Lucianom Benavidesom, ki je prevzel tudi skupno vodstvo, je zaostal 21 minut in pet sekund. Mulec je skupno ostal na desetem mestu (+2:11:04).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toni Mulec je 483 km dolgo etapo s startom in ciljem v Vadi ad Davasirjem prevozil v 4:47:44, pri tem pa je že na začetku etape padel. Več težav kot sam padec mu je povzročil sprožitev zračne zaščitne blazine.

Preberi še Slovenca vztrajno nadaljujeta najtežji vzdržljivostni reli na svetu

"V prvih desetih kilometrih je bila hitrost praktično ves čas okoli 160 km/h, potem pa smo šli direktno v sipine. Nekje okoli dvajsetega kilometra sem v sipinah zadel v 'žepek', ki se naredi v pesku, in padel. Varnostna blazina se je sprožila v napačnem trenutku in mi pošteno nategnila praktično vse mišice. Blazina mi danes ni prav veliko pomagal, prej obratno. Nadaljeval sem v bolečinah," je sporočil Mulec.

Toni Mulec
Toni Mulec
FOTO: Profimedia

Zaradi nekaj drobnih napak ga je v nadaljevanju eden od tekmovalcev ujel, kljub temu je imel kar dober tempo v nadaljevanju. "Ujel sem tekmovalca pred sabo z rumeno številko in od tam naprej smo praktično vsi trije vozili skupaj. Na srečo in hkrati na žalost sem bil večino časa spredaj. To pomeni več porabljene energije kot ostala, ker sem moral hkrati še navigirati. Moj tempo je bil hitrejši od ostalih dveh, a ne dovolj, da bi se ju lahko otresel."

Preberi še Toni Mulec napredoval v Top 10 relija Dakar

Proti koncu je dal prednost enemu izmed tekmovalcev, ker je bil praktično že iztrošen. "Psihično je bil zelo naporen dan. Zadnjih 20 do 30 kilometrov pa je bila prava motokros dirka, ko smo, po domače povedano, dirkali v smrt. Veter je bil tako močan, da se praktično ni videlo nič, hitrosti pa so bile ves čas med 140 in 160 km/h."

V cilj je prišel izčrpan in z nekaj odrgninami, a brez resnejših poškodb. "Imel sem še 'bližnje srečanje' z grmom, čeprav je to grmovje zelo trdo, sem ga del odtrgal, a ostal na motociklu. Medicinsko osebje me je ravnokar oskrbelo in odstranilo vse trnje. Cilj sem spet dosegel ves raztrgan, ampak zadovoljen," je dodal Mulec.

Drugi slovenski predstavnik na dirki Simon Marčič je v petek padel in si poškodoval koleno ter reli nadaljuje v kategoriji Experience, kjer se tekmovalci potegujejo le za etapne zmage.

Simon Marčič
Simon Marčič
FOTO: Edo Bauer

Novi vodilni med motoristi Benavides je slavil s kar štirimi minutami in 50 sekundami prednosti pred Avstralcem Danielom Sandersom. S tem ga je v skupnem seštevku vrgel s prestola, a bo dramatično do konca, saj je razlika med njima le deset sekund. Tretji v etapi je bil Američan Ricky Brabec, ki je tudi tretji v skupnem seštevku z nekaj manj kot petimi minutami zaostanka.

Preberi še Po polovici dakarskega pekla Mulec drugi, nadaljevanje Marčiča pod vprašajem

Med avtomobilisti je v okolici Ad Davasirja dvajsetletni južnoafriški voznik Saood Variawa s svojo Toyoto končal na prvem mestu in tri sekunde pred svojim rojakom in sotekmovalcem Henkom Lateganom. Šved Mattias Ekstroem (Ford) je v etapi osvojil tretje mesto z 29 sekund zaostanka.

Vodilni v skupnem seštevku in petkratni zmagovalec Dakarja, Katarec Naser Al Atijah (Dacia), je etapo končal na petem mestu, a je ohranil skupno vodstvo pred Ekstroemom (4 minute zaostanka) in Lateganom (6 minut in 8 sekund zaostanka).

Izkušena svetovna prvaka v reliju Carlos Sainz iz Španije in Sebastien Loeb iz Francije sta etapo končala na šestem oziroma osmem mestu ter sta na petem oziroma šestem mestu v skupnem seštevku.

reli dakar mulec

Fornal: iz cone udobja v novo poglavje kariere

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Po ločitvi: 5 ključnih nasvetov za srečnega otroka
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
Prepoznajte znake, da vaš otrok ne je dovolj
zadovoljna
Portal
Lopezova v 'goli' obleki, ki je še dolgo ne bomo pozabili
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Trendi kavbojk, ki jih bomo nosile v letu 2026
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Sredi dnevne sobe omedli, ko pokliče sin iz zapora
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
Izve, da bo postal dedek, a ne ve, kdo je oče
vizita
Portal
Napihnjenost, utrujenost, megla v glavi: vse vodi do istega vira
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Kaj resnično podaljšuje življenje in kako lahko vplivamo nanj
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Pridobivanje telesne teže v menopavzi se začne prej, kot si večina žensk misli
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
Najmlajši bolnik z Alzheimerjevo boleznijo presenetil znanstveno skupnost
cekin
Portal
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Zakaj pozimi trošimo več?
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
moskisvet
Portal
Ali kratke vožnje po mestu škodujejo motorju?
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Svet športa žaluje: Poslovil se je najbolj nori vratar
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Sončna destinacija, ki jo morate obiskati to zimo
Saga v družini Beckham se nadaljuje
Saga v družini Beckham se nadaljuje
dominvrt
Portal
Topel odtenek Espresso Martini: barvni trend, ki bo prevzel interierje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Zato morate pulover občasno oprati s kisom
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
okusno
Portal
Ideja za kosilo, ko vam hkrati pašejo testenine in nekaj na žlico
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Fit sladica s skuto, ki ne pokvari prehranskih ciljev
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450