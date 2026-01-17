Mulec po zmagi v razredu reli 2: To je izpolnitev sanj

Ricky Brabec je po letih 2020 in 2024 napadal tretjo skupno zmago na Dakarju, danes pa zmago izgubil zaradi navigacijske napake. Na desetem mestu je v zadnji etapi zaostal skoraj tri minute in pol ter 30-letnemu Argentincu ob devetem nastopu odprl pot do prve zmage. Španec Tosha Schareina je osvojil tretje mesto tako v etapi kot v skupnem seštevku. Američan je izgubil nemogoče, saj je bila etapa dolga le 105 km in skupna zmaga je bila vsaj na papirju le še formalnost. Po podatkih organizatorja je Brabec storil napako tik pred koncem, pri 98. kilometru hitrostne preizkušnje, sedem kilometrov pred ciljem. Benavides je to izkoristil, ga v zaključnem sprintu prehitel in zmagal z najmanjšo razliko v zgodovini Dakarja. Rekord je od leta 2023 držal njegov brat Kevin Benavides, ki je zmagal s 45 sekundami prednosti pred Tobyjem Pricom.

"O tem trenutku sem sanjal vse življenje," je zmagovalec povedal na stopničkah. "Še včeraj se je zdelo nemogoče, a ves čas sem imel občutek, da se lahko zgodi. Danes je Ricky izbral napačno pot, jaz pa pravo." Svoje napovedi je z devetim mestom v skupni razvrstitvi upravičil tudi Toni Mulec. V zaključni etapi je bil 16., v razredu reli 2 pa je bil skupno celo na prvem mestu. "Po startu takoj prvi šok, po kilometru in 700 metrih sem poletel po zraku, lovil motor in komaj ostal na kolesih. Nor začetek. Takrat je bil srčni utrip res čisto na meji. Edina želja, ki sem jo imel, je bila: ostani na kolesih, navigiraj, navigiraj, navigiraj, vozi kilometer za kilometrom, zdrži, zdrži, zdrži. In ti kilometri so se res vlekli, čeprav jih je bilo 'samo' 100," je v odzivu za svojo ekipo današnje dirkanje opisal Mulec.

Prelomni dosežki Slovencev na reliju Dakar: 1996 Miran Stanovnik prvi Slovenec do cilja (z motociklom), na startu skupaj z Janezom Rajgljem; 2003 Miran Stanovnik 3. mesto na 12. etapi v abosulutni kategoriji motociklov; 2004 Miran Stanovnik neuradno najhitrejši v razredu Maraton, nagrada za fairplay; 2004 Brane Krajnc in Barbara Prislan prvi slovenski nastop z avtomobilom in edini avtomobiljski cilj: 2007 Janez Krivic in Mišo Goriup edina Slovenca, ki (začneta in) končata Dakar s tovornjakom - razred T4 za hitro asistenco; 2009 Miran Stanovnik 3. mesto na prvi etapi in 11. mesto skupno v absolutni konkurenci motociklov; 2023 Simon Marčič prva in še vedno edina slovenska etapna zmaga v uradni kategoriji (Original); 2026 Toni Mulec prva slovenska skupna zmaga v razredu - Rally2 in prvi slovenec v najhitrejši deseterici absolutne konkurence (najboljši netovarniški motorist).

"V ključnem trenutku sem se odločil pravilno, zavil v pravo smer, pobral kontrolno točko in nadaljeval. Prvih 50 kilometrov je bilo zelo zahtevnih, vozil sem malce rezervirano, a z glavnim ciljem: brez napak, brez izgubljanja. Hitro, a pametno. Nisem šel čez 160 km/h, ker si kazenskih točk danes res nisem smel privoščiti. Nekaj kilometrov pred ciljem je bil še en navigacijsko zahteven trenutek, past, ki nam jo je nastavil organizator. Prav tukaj je Brabec izgubil letošnji Dakar. Navigacijska napaka prav na tej točki ga je stala dirke, in tudi sam sem tu ubral napačno pot, a kaj kmalu ugotovil, da moram obrniti in iti nazaj, nadaljevati po cesti in s polnim plinom do cilja. Noro, noro, noro!" je še dodal Mulec.