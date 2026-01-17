Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Mulec po zmagi v razredu reli 2: To je izpolnitev sanj

Rijad/Meka, 17. 01. 2026 16.38 pred 29 dnevi 3 min branja 3

Avtor:
A.V. D.S. STA
Toni Mulec

Slovenski dirkač Toni Mulec je zasedel deveto mesto na letošnji izvedbi vzdžljivostnega relija Dakar in zmagal v svojem razredu reli 2. Skupno je slavil Argentinec Luciano Benavides, ki je do končne zmage z le dvema sekundama prišel z drugim mestom v zadnji etapi in s prvega mesta zrinil Američana Rickyja Brabca. Drugi slovenski dirkač Simon Marčič je po težavah s poškodbo v zadnji etapi zasedel 39. mesto.

Ricky Brabec je po letih 2020 in 2024 napadal tretjo skupno zmago na Dakarju, danes pa zmago izgubil zaradi navigacijske napake. Na desetem mestu je v zadnji etapi zaostal skoraj tri minute in pol ter 30-letnemu Argentincu ob devetem nastopu odprl pot do prve zmage. Španec Tosha Schareina je osvojil tretje mesto tako v etapi kot v skupnem seštevku.

Američan je izgubil nemogoče, saj je bila etapa dolga le 105 km in skupna zmaga je bila vsaj na papirju le še formalnost. Po podatkih organizatorja je Brabec storil napako tik pred koncem, pri 98. kilometru hitrostne preizkušnje, sedem kilometrov pred ciljem. Benavides je to izkoristil, ga v zaključnem sprintu prehitel in zmagal z najmanjšo razliko v zgodovini Dakarja. Rekord je od leta 2023 držal njegov brat Kevin Benavides, ki je zmagal s 45 sekundami prednosti pred Tobyjem Pricom.

"O tem trenutku sem sanjal vse življenje," je zmagovalec povedal na stopničkah. "Še včeraj se je zdelo nemogoče, a ves čas sem imel občutek, da se lahko zgodi. Danes je Ricky izbral napačno pot, jaz pa pravo." Svoje napovedi je z devetim mestom v skupni razvrstitvi upravičil tudi Toni Mulec. V zaključni etapi je bil 16., v razredu reli 2 pa je bil skupno celo na prvem mestu.

"Po startu takoj prvi šok, po kilometru in 700 metrih sem poletel po zraku, lovil motor in komaj ostal na kolesih. Nor začetek. Takrat je bil srčni utrip res čisto na meji. Edina želja, ki sem jo imel, je bila: ostani na kolesih, navigiraj, navigiraj, navigiraj, vozi kilometer za kilometrom, zdrži, zdrži, zdrži. In ti kilometri so se res vlekli, čeprav jih je bilo 'samo' 100," je v odzivu za svojo ekipo današnje dirkanje opisal Mulec.

Prelomni dosežki Slovencev na reliju Dakar:

1996 Miran Stanovnik prvi Slovenec do cilja (z motociklom), na startu skupaj z Janezom Rajgljem;

2003 Miran Stanovnik 3. mesto na 12. etapi v abosulutni kategoriji motociklov;

2004 Miran Stanovnik neuradno najhitrejši v razredu Maraton, nagrada za fairplay;

2004 Brane Krajnc in Barbara Prislan prvi slovenski nastop z avtomobilom in edini avtomobiljski cilj:

2007 Janez Krivic in Mišo Goriup edina Slovenca, ki (začneta in) končata Dakar s tovornjakom - razred T4 za hitro asistenco;

2009 Miran Stanovnik 3. mesto na prvi etapi in 11. mesto skupno v absolutni konkurenci motociklov;

2023 Simon Marčič prva in še vedno edina slovenska etapna zmaga v uradni kategoriji (Original);

2026 Toni Mulec prva slovenska skupna zmaga v razredu - Rally2 in prvi slovenec v najhitrejši deseterici absolutne konkurence (najboljši netovarniški motorist).

"V ključnem trenutku sem se odločil pravilno, zavil v pravo smer, pobral kontrolno točko in nadaljeval. Prvih 50 kilometrov je bilo zelo zahtevnih, vozil sem malce rezervirano, a z glavnim ciljem: brez napak, brez izgubljanja. Hitro, a pametno. Nisem šel čez 160 km/h, ker si kazenskih točk danes res nisem smel privoščiti. Nekaj kilometrov pred ciljem je bil še en navigacijsko zahteven trenutek, past, ki nam jo je nastavil organizator. Prav tukaj je Brabec izgubil letošnji Dakar. Navigacijska napaka prav na tej točki ga je stala dirke, in tudi sam sem tu ubral napačno pot, a kaj kmalu ugotovil, da moram obrniti in iti nazaj, nadaljevati po cesti in s polnim plinom do cilja. Noro, noro, noro!" je še dodal Mulec.

Zahvalil se je tudi vsem, ki so ga med letošnjim Dakarjem podpirali in ga spodbujali, četudi na daljavo: "Vi ste bili moja moč, moja inspiracija in moj razlog, zakaj sem moral zmagati. Rad vas imam. Veselje še pride. Kurja polt me še vedno obliva, ko pomislim na to. Ampak ja - to je lepa popotnica za naprej."

Drugi slovenski udeleženec Simon Marčič je po težavah sredi dirke in poškodbi kolena nekaj etap izpustil, zato ni več mogel tekmovati v seštevku dirke. V zadnji etapi je zasedel 39. mesto.

reli dakar toni mulec simon marčič reli 2 zmaga
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Dr. No
17. 01. 2026 20.09
Bravo za vrhunski DAKAR, onemu turistu iz MB pa naj ne govori neumnost in naj se spravi kaj drugega pocet, ker za dirkanje nikoli ni in nikoli ne bo in naj ze enkrat za vselej neha nabijat in filozofirat, ker ga noben ne je.. 5% nakladac in prodajalec stajerske megle.
Odgovori
+2
4 2
iKnow
17. 01. 2026 19.16
Bravo Toni! Smo vsak dan z veseljem spremljali tvoje “Vecerno branje”!
Odgovori
+4
5 1
3320.
17. 01. 2026 18.44
Bravo
Odgovori
+5
6 1
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534