Mulec se iz Abu Dabija vrača s hvaležnim 4. mestom v kategoriji Reli

Res je, da Toni Mulec, "rookie" na dirki za svetovno prvenstvo Puščavski izziv v Emiratih, ne bo stal na stopničkah, a vsi rezultati in zmage se ne merijo s stopničkami. Dirka, kot je ta, je pri pridobivanju izkušenj vožnje v sipina daleč na prvem mestu. Prvi resni trening za Dakar 2024 je torej - opravljen. "Moj rezultat je, da se domov vračam bolj moder, predvsem pa cel. Vesel sem, da bom lahko končno začel s postdakarsko rehabilitacijo in treningi. In seveda že sanjam o naslednji dirki – zaenkrat še ne vem, kako do tja, a sanje niso prepovedane," je v uradnem sporočilu za javnost dejal Mulec

Tudi peta etapa relija za svetovno prvenstvo v Emiratih Slovencu ni prizanašala s preizkušnjami. Mulčev prvi Puščavski izziv v karieri je dejansko – nomes est omen – upravičil svoje ime. "V bistvu je tudi danes zanimiv dan. Takoj po štartu so me doteletele tehnične težave, zaradi katerih sem se moral ustaviti in nato spustiti tempo, a jih raje ne bom podrobno opisoval, ker bi bila to izguba energije. Recimo le, da sem po nepredvidenem postanku z motorjem moral delati skrajno nežno, da sem prišel do cilja. Ko enkrat prevozim ciljno črto, cel in s solidnim rezultatom, pa sem z glavo že v naslednjem projektu. Sicer bi se moral zgoditi manjši finančni čudež, da bi se lahko udeležil že naslednjega relija v Mehiki, in nato v Argentini, a sanje niso prepovedane. Zagotovo pa moram zbrati sredstva za reli Maroko, ki je zadnji veliki trening pred Dakarjem in seveda bi se rad pojavil na startu naslednjega Dakarja. Popravek: se bom pojavil," je bil izčrpen Toni Mulec in za konec dejal: "Iz vsega srca bi se rad zahvalil vsem podpornikom in prijateljem, ki me spremljajo na moji poti. Zavedam se, da imam veliko srečo, saj me obkrožajo sami pozitivni ljudje, ki imajo reli enako strastno radi kot ga imam sam."