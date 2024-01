Mulec v tretji etapi relija Dakar 14., zmaga Benavidesu

Benavides (KTM) je s tretjo etapo opravil v štirih urah, 39 minutah in 28 sekundah, za 1:11 minute pa je ugnal Američana Rickyja Brabeca v Hondi. Tretji je bil še en Hondin dirkač, Francoz Adrien Van Beveren, ki je zaostal slabe tri minute.

Argentinec je sicer ciljno črto prečkal kot tretji, a je nato napredoval na prvo mesto, saj sta bila Čilenec Pablo Quintanilla (Honda) in Španec Joan Barreda (Honda) dva izmed dirkačev, ki so prejeli kazen zaradi prekoračitve hitrosti.

Mulec (KTM) je po nedeljskem 20. mestu tokrat še izboljšal rezultat in končal med prvo petnajsterico, za Benavidesom je zaostal 10:59 minute. V skupni razvrstitvi je nekaj mest pridobil in je zdaj na 21. mestu z zaostankom ene ure, 10 minut in 15 sekund. V svojem razredu rally2 je danes to pomenilo drugo mesto, za 3:23 minute je zaostal zgolj za Francozom Romainom Dumontierjem.

"Ko gledam na današnji rezultat, moram priznati, da nisem imel tako dobrega občutka. Malo sem samokritičen, malo nezaupljiv do svoje navigacije, malo pa me čisto iskreno moti, da ne sedim na tovarniškem motorju. Naredil sem nekaj navigacijskih napak, dokler se nisem zares ogrel, sprostil in zbudil. Padel sem v ritem, začel uživati in na trenutke kar lepo letel," je med drugim ob prihodu v maratonski bivak dejal Mulec.