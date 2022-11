Mulec: Vem, da mi bo uspelo

Ste že oddelali današnji trening z motorjem?

Včerajšnjega imam za sabo, današnjega pa še ne. Vsak dan skušam biti na motorju, a je težko. Tu pri nas imamo motokros progo, za enduro trening pa je težko najti primerno mesto. Po naravi se voziti ne smeš, po gozdovih pa tudi ne. Po peš poteh se nočem voziti, ker je ob lepih dnevih in koncu tedna preveč sprehajalcev. Da bi vznemirjal ljudi, enostavno ne gre. Težko je trenirati disciplino, kot je terenski reli, tu namreč potrebuješ visoke hitrosti, ki jih je nemogoče razviti pri nas, zato za tak trening enostavno potrebuješ puščavo. To lahko treniraš v Afriki, recimo v Maroku. Ali pa v Ameriki, Združenih arabskih emiratih ipd. Od takšnega treninga imaš največ koristi. Je pa res, da je najboljši trening dirka, ker se tam ukvarjaš tudi z navigacijo, le-ta pa meni s pomanjkanjem izkušenj pri navigiranju še vedno povzroča največ težav.

Pri puščavskih relijih je navigacija ključnega pomena. Kako se človek tega priuči?

Puščavske dirke imajo seveda svoja pravila. Trasa je začrtana vnaprej in dirkač vozi po vnaprej pripravljeni potni knjigi, ki ti pove, kje moraš peljati. To je zelo pomembno. Nič kaj dosti ne pomaga, če si hiter, če se ob tem ne držiš predpisane poti, saj tako nabiraš kazenske točke oz. časovni pribitek. To me je letos že stalo odlične uvrstitve. Prevečkrat sem namreč zgrešil t. i. "way point" oz. kontrolno točko, ki jo moraš prevoziti. Na motociklu vsakega dirkača je namreč tudi digitalni sistem, ki ti pove, ali si med vožnjo točko zadel in katera kontrolna točka je to bila. Prevoziti jo moraš na 20 metrov natančno, da je prečkanje točke veljavno. Izpuščene točke dirkač seveda plača s kaznijo oz. časovnim pribitkom.

Pomeni takšna kazen takoj izgubljeno dirko?

Ni nujno. Kazni niso vedno enake. Na zadnji dirki po Andaluziji so znašale samo po 2 minuti pribitka za zgrešeno točko. Na večjih dirkah v puščavi pa so pribitki lahko dolgi od 15 minut do celo ene ure, kadar je težko ali zamudno najti točko. Če jo zgrešiš, je potrebno hitro preračunati, ali se ti sploh splača iskati točko in s tem zgubljati čas ali je bolje sprejeti časovni pribitek za zgrešeno točko in nadaljevati dirko brez nje. Kadar je kazen za zgrešeno točko nizka, je morda pribitka celo manj, kot pa bi bilo izgubljenega časa, če bi se obračal in iskal izgubljeno kontrolno mesto. Jasno, če je kazen za zgrešeno točko ena cela ura, potem to takoj pomeni izgubljeno dirko ali dobro uvrstitev.

Torej je zadeva hudo pomembna. Ste bili deležni kakšnega nasveta s strani bolj izkušenih dirkačev?

Nisem še domač s tem. Potrebujem še veliko kilometrine. Najboljši trening so dirke, in to tiste prave puščavske. Na naši zadnji dirki po Andaluziji je bilo vseeno lažje, saj smo tako rekoč v glavnem vozili po cestah in makadamskih poteh. Če je bilo vrisano v navigaciji križišče, je bilo križišče tudi zares tam. V puščavi je vse drugače. Na sipinah ni cest ali pa tudi tam, kjer morda so, se vse skupaj iz dneva v dan spreminja. Veter in pesek lahko čez noč zasujeta pot, in čeprav v navigaciji piše, da je potrebno zaviti levo, moraš tam zaviti včasih morda desno. Četudi je križišče v potni knjigi vrisano, ni nujno, da križišče tam tudi zares obstaja.

Poznamo vas kot izjemnega motokrosista in enduro motociklista. Od kod zadnje čase vaše navdušenje nad vztrajnostnimi in puščavskimi dirkami?

Od nekdaj sem si želel dirkati v puščavi. Nastop na reliju Dakar je bil vedno moja tiha želja. Še ko je tam pred leti dirkal Miran Stanovnik, sem redno spremljal njegove dirke in uspehe. Že takrat sem si želel to preizkusiti tudi sam, a glavna težava so vedno bile finance. Zato sem se raje odločal za cenejše dirke in prvenstva. In ko sem nekaj začel, sem potem vedno to želel tudi zaključiti. Želja za reli Dakar pa je v meni zorela zadnjih nekaj let. Morda bi se vsega skupaj lotil celo kakšno leto prej, a je prišel covid-19 in je bilo vse še toliko težje. A očitno je sedaj pravi čas. Všeč so mi te dirke. Rad se ukvarjam z navigacijo, rad sem sam na motociklu in z naravo. Ko si sam na sipinah in v puščavi, je to res izziv in užitek. Poleg tega sem vedno rad dirkal na mivki, kjer so pogoji najtežji. Zato sem večkrat odpeljal tudi znamenito dirko Le Touquet v Franciji, kjer se dirka na razmočeni mivki, in ta preizkušnja velja za eno najtežjih na svetu. Mivka ali pesek sta izziv predvsem zato, ker mi tega ne moremo nikjer trenirati. Imamo nekaj možnosti na Hrvaškem, ampak vseeno smo glede tega precej omejeni.