Mulec že prispel v Savdsko Arabijo in opravil prvi test

Mulec je krstni nastop na Dakarju končal na 24. mestu v absolutni konkurenci, drugega pa na 15.

Korošec je v puščavi Savdske Arabije že preizkusil motor in se soočil z novostjo na letošnji izvedbi, digitalno navigacijo: "Dočakal sem tudi prvi stik z tako imenovano digitalno navigacijo in moram reči, da sem kmalu ugotovil, da bom potreboval še kak dan ali dva, da se zadeve zares privadim. Kontrolne točke, omejitve in ostale pomembne informacije so sedaj namreč prikazane na drugačen način in na drugem delu navigacije, kot sem bil to prej vajen iz manualne navigacije, kjer je bilo vse izrisano na potni knjigi, ta pa je bila v papirnati obliki. Zagotovo bo potrebno nekaj časa, da se navadim novega sistema, novega motocikla in tudi razmer v puščavi. Današnji trening je potekal popoldne po drugi uri, in to je bilo zaradi same vidljivosti zelo dobro, saj je bilo sonce precej močno, kar je bil super trening, da se fizično in psihično lahko prilagodimo na ta teren, navigacijo in na motor. Vesel sem, da mi je na koncu treninga uspelo ujeti nekaj ritma, kar je pravzaprav dobra napoved za prve dni dirke, vseeno pa bom rabil še kak dan ali dva v dirko, da mi vse skupaj postane domače. Dan sem oddelal brez padca in zato ga lahko ocenim pozitivno."