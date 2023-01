Mulec zopet zelo dober, etapa Benavidesu, Howes povečal prednost

Je pa šesta etapa poskrbela za predčasen konec "Gospoda Dakarja", kot imenujejo francoskega dirkača Stephana Peterhansla, 14-kratnega zmagovalca tega relija. V šesti etapi je namreč na 212. kilometru doživel nesrečo, po kateri je moral odstopiti, so sporočili organizatorji.

Peterhansel, šestkratni zmagovalec relija med motoristi in osemkratni med avtomobilisti, ki je bil pred etapo na drugem mestu, se po poročanju AFP ni poškodoval, je pa moral zaradi bolečin v hrbtu zdravniško pomoč poiskati njegov sovoznik Edouard Boulanger.

Na istem mestu kot Peterhansel je imel nesrečo tudi njegov moštveni kolega pri Audiju Carlos Sainz, sicer trikratni zmagovalec. Španec se tako kot tudi njegov sovoznik ni poškodoval, a tudi njega ni bilo med dirkači v cilju etape.

To so morali zaradi močnega dežja vmes prekiniti, kamp Al-Duwadimi, kjer je bil prvotno načrtovan cilj, je bil nedostopen, zato so hitrostno preizkušnjo skrajšali za 100 kilometrov in se je končala v Rijadu.