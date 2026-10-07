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Mulec drugi pred zadnjim dejanjem sezone

Ljubljana, 07. 10. 2026 11.41 pred 5 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Toni Mulec

Po štirih od petih dirk svetovnega prvenstva v rally raidu Toni Mulec v kategoriji Rally2 ostaja na drugem mestu. Slovenski motociklist ima 76 točk, vodilni Martim Ventura 94, tretjeuvrščeni Preston Campbell pa 68. Odločitev o končnem zmagovalcu prvenstva bo tako padla na zadnji dirki letošnje sezone.

Toni Mulec
Toni Mulec
FOTO: EdoPhoto

Toni Mulec je uspešno končal četrto dirko letošnjega svetovnega prvenstva v rally raidu in se iz Maroka varno vrnil v Slovenijo. Zahtevna puščavska preizkušnja mu ni prinesla le novih točk, temveč tudi dragocene izkušnje in potrditev napredka, ki ga je dosegel v letošnji sezoni.

Dirka v Maroku je tekmovalce preizkusila na vseh področjih. Dolge etape, visoke hitrosti, sipine, kamniti odseki, posušene rečne struge in zahtevna navigacija so zahtevali popolno telesno pripravljenost, zbranost ter sposobnost hitrega odzivanja v nepredvidljivih razmerah.

Mulec je med dirko storil nekaj navigacijskih napak, doživel več nevarnih trenutkov in na zahtevnem kamnitem terenu poškodoval več kolesnih obročev. Kljub temu je po vsakem zapletu nadaljeval ter vse etape in celotno dirko končal varno.

"Maroko je preizkusil vse: hitrost, navigacijo, vzdržljivost, zbranost in sposobnost reševanja težav, ko se stvari ne odvijajo po načrtih. Ni bilo vse popolno in rezultati posameznih etap niso bili vedno takšni, kot sem si želel, vendar sem vsakič nadaljeval in varno pripeljal do cilja," je po vrnitvi v uradni izjavi za javnost povedal Mulec.

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Pomemben pokazatelj njegovega napredka je tudi primerjava z močno mednarodno konkurenco. Na maroških etapah je vozil ob boku najhitrejših dirkačev sveta, jih prehiteval in se z njimi boril za vsako minuto. Nekatere tekmovalce je pustil občutneje za seboj, med njimi tudi dirkače iz tovarniških ekip.

"Znova sem dokazal, da lahko tekmujem z najboljšimi. Iz Maroka se vračam z novimi izkušnjami, več samozavesti in jasnim dokazom, koliko sem v tej sezoni napredoval," je poudaril. Po četrti od petih dirk je na vrhu skupnega seštevka kategorije Rally2 Martim Ventura s 94 točkami. Mulec je s 76 točkami drugi, Preston Campbell pa z 68 točkami zaseda tretje mesto. Slovenski dirkač ima pred najbližjim zasledovalcem osem točk prednosti, boj za naslov prvaka pa bo odločen na zadnji dirki sezone.

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Po vrnitvi v Slovenijo se priprave na odločilno preizkušnjo že nadaljujejo. Mulec telesno pripravljenost in vzdržljivost ohranja tudi s treningi na kolesu na prostem, saj želi izkoristiti vsak trening ter na start zadnje dirke priti v najboljši možni pripravljenosti. Ob zaključku maroške preizkušnje se je zahvalil tudi svoji ekipi, sponzorjem, partnerjem in navijačem, ki so ga spremljali ter mu pošiljali sporočila podpore.

"Velika hvala celotni ekipi ter vsem sponzorjem in partnerjem, ki mi omogočate, da tekmujem na tej ravni. Hvala tudi vsem, ki ste me spremljali in navijali zame. Vašo podporo sem čutil tudi sredi maroške puščave." Pred Tonijem Mulcem je zdaj še zadnje in odločilno poglavje letošnje sezone.

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