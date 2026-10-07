Mulec drugi pred zadnjim dejanjem sezone

Toni Mulec je uspešno končal četrto dirko letošnjega svetovnega prvenstva v rally raidu in se iz Maroka varno vrnil v Slovenijo. Zahtevna puščavska preizkušnja mu ni prinesla le novih točk, temveč tudi dragocene izkušnje in potrditev napredka, ki ga je dosegel v letošnji sezoni.

Dirka v Maroku je tekmovalce preizkusila na vseh področjih. Dolge etape, visoke hitrosti, sipine, kamniti odseki, posušene rečne struge in zahtevna navigacija so zahtevali popolno telesno pripravljenost, zbranost ter sposobnost hitrega odzivanja v nepredvidljivih razmerah.

Mulec je med dirko storil nekaj navigacijskih napak, doživel več nevarnih trenutkov in na zahtevnem kamnitem terenu poškodoval več kolesnih obročev. Kljub temu je po vsakem zapletu nadaljeval ter vse etape in celotno dirko končal varno.

"Maroko je preizkusil vse: hitrost, navigacijo, vzdržljivost, zbranost in sposobnost reševanja težav, ko se stvari ne odvijajo po načrtih. Ni bilo vse popolno in rezultati posameznih etap niso bili vedno takšni, kot sem si želel, vendar sem vsakič nadaljeval in varno pripeljal do cilja," je po vrnitvi v uradni izjavi za javnost povedal Mulec.