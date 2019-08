'Upokojeni' Murray se po sedmih mesecih vrača v elitno konkurenco

V letih 2012 in 2016 je osvojil olimpijska naslova med posamezniki, turnirje za grand slam pa je osvojil v letih 2012 na OP ZDA ter v letih 2013 in 2016 v Wimbledonu. Murray sicer ni igral vse od OP Avstralije januarja, ko je po porazu v 1. krogu na s solzami polni novinarski konferenci dejal, da se boji, da je zanj po vseh težavah s kolkom kariere konec. Zdaj pravi, da je s tem vse v redu in da ne čuti bolečin ali kakršnih koli psihičnih posledic. Letos si želi zaigrati na zadnjem grand slamu sezone v New Yorku.