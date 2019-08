Murajama ustavil Gomboca v tretjem krogu SP

Adrian Gomboc, nosilec dveh odličij z evropskega prvenstva, tudi evropski prvak 2018, je v najštevilčnejši kategoriji na prvenstvu v uvodu pometel s Ka Jau Leonom Taylorjem Čovom iz Hongkonga. Prekmurec na začasnem delu v Ljubljani je dvakrat poskusil v parterju, a se je tekmec izvil, prvi poskus meta je tekmec še preprečil, v drugem pa padel za ipon. Haodženg Čen iz Macaa v drugi borbi je bil prav tako nedorasel tekmec varovancu Roka Drakšiča. Potem ko prvi prijem v parterju ni uspel, je bil Gomboc uspešen pri drugem in po dobri minuti in pol je predčasno končal tudi to borbo.

V boju za osmino finala pa je bil njegov tekmec v slovitem Nippon Budokanu, ki je znan tudi po največjih koncertih v mestu, po pričakovanjih drugi nosilec in prvi favorit za zlato Japonec Joširo Marujama. Šestindvajsetletni Japonec je bil boljši tekmec. Ko je slovenski tekmovalec hitro prejel dve kazni, se je bil prisiljen popolnoma odpreti in Murajama je minuto in 12 sekund pred koncem borbe dosegel odločilni met.