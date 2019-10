Murrayjev povratek v velikem stilu, Škot znova dvignil pokal

Andy Murray je januarja letos v solzah razlagal, da je turnir za grand slam, OP Avstralije, njegov zadnji turnr v karieri. Ni več videl izhoda, bolečine v kolku so ga tako močno pestile, da se je odločil umakniti. Sledila je operacija in nato se je nekdanja številka 1 svetovnega tenisa začel počasi vračati na igrišča. Najprej v igri dvojic, a ko je videl, da lahko igra in tudi zmaguje, se mu je znova odprlo. V igri posameznikov se je vrnil na turnirju v Cincinnatiju, vrhunec dosedanjega njegovega povratka je prvi osvojeni turnir po "novem štetju", po povratku na igrišča.

To mu je uspelo na ATP turnirju v Antwerpnu, kjer je v finalu premagal Švicarja Stana Wawrinko z 2:1 v nizih. Znova je bilo vse skupaj zanj zelo čustveno: "Zmaga mi ogromno pomeni, zadnji dve leti sta bili zame res zelo težki zaradi poškodb. Neverjetno je biti nazaj in igrati v finalu proti Stanu, ki je igral odlično. Neverjetno, nisem pričakoval, da bom v tem položaju in sem zelo zadovoljen. To je ena mojih najtežjih in najlepših zmag."To je bil zanj skupno že 46. turnirska zmaga v karieri, a prva po marcu letu 2017.

Pred to zmago je bil 243. igralec sveta, sedaj bo zanesljivo napredoval na lestvici. Poleg tega Murray pričakuje tretjega otroka in Škot se je tudi malce pošalil na ta račun:"Imel bom tri otroke, stare manj kot štiri leta. Kot kaže, bom moral pogosto na pot, da stvari ne uidejo izpod nadzora. Veselim se rojstva. Hvala ženi, ki je bila moj velik podpornik, da se vrnem na igrišča in me je spodbujala, da sem še naprej na igriščih." Za svojo nepopustljivost bo verjetno slej ko prej dobil tudi kakšno nagrado za t.i. "vrnitev leta".