Murray bi postal nosač: Ko gledaš najboljše, se lahko veliko naučiš

"Zelo rad imam šport, zato bi me tudi po končani teniški karieri veselilo delo v športu. O tem sem veliko razmišljal in ker imam zelo rad golf, bi se mi zdel poklic 'caddieja' na svetovni turneji zelo razburljiv - da si lahko od blizu ogledaš najboljše golfiste sveta in se o športu veliko naučiš na takšen način," je Andyja Murrayjacitiral Gentleman's Journal.

Škotski igralec meni, da se tenis in golf križata tudi pri drugih stvareh, zato se mu zdi pomoč golfistu zelo mikavna. Priznal je, da ga poleg golfa zanima tudi nogomet. Zmagovalec treh turnirjev za veliki slam, ki je moral prejšnji teden odpovedati nastop na turnirju v Miamiju zaradi poškodbe, je razkril, da je med karantensko sezono izpopolnil še eno veščino.

'Začel sem uživati v kolesarjenju'

"Nekdaj mesecev karantene sem vadil doma. Ker sem moral skrbeti tudi za dobro fizično pripravo, sem se začel prvič v življenju ukvarjati tudi s cestnim kolesarstvom. Sprva sem si kolo kupil le za to, da nisem bil ves čas doma, nato pa sem začel v kolesarjenju zelo uživati,"je dejal Murray in dodal, da bo tudi kolesarstvo eden od športov, ki jim bo več pozornosti namenil po koncu kariere.

Dvakratni olimpijski prvak v tenisu je v pogovoru hkrati poudaril, da še ni čas za konec teniške kariere, a da že razmišlja o prihodnosti, življenju po tenisu.