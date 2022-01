Murray in Karacev za naslov v Sydneyju, Rinderknech in Kokkinakis za naslov v Adelaidi

Škot Andy Murray je nazadnje slavil v Antwerpnu pred dvema letoma in tremi meseci. Po številnih poškodbah bo 34-letnik iz Dunblana na OP Avstralije nastopil s posebnim povabilom organizatorja, saj na lestvici ATP zaseda 135. mesto.

V polfinalu Sydneyja je ugnal četrtega nosilca, Američana Reillyja Opelko, s 6:7 (6), 6:4, 6:4. V finalu se bo pomeril s prvim nosilcem Karacevom, ki je v prav tako izenačenem obračunu ugnal tretjepostavljenega Britanca Daniela Evansa s 6:3, 6:7 (13), 6:3.

Rus, sicer polfinalist lanskega OP Avstralije, bo skušal priti do tretjega naslova na turnirjih serije ATP, nazadnje je 20. igralec lestvice ATP slavil v domači Moskvi oktobra lani.

Rinderknech in Kokkinakis za naslov v Adelaidi

Francoz Arthur Rinderknech in Avstralec Thanasi Kokkinakis sta finalista teniškega turnirja ATP v Adelaidi. Rinderknech je v polfinalu premagal rojaka Corentina Mouteta s 6:1 in 6:3, Kokkinakis pa je izločil četrtopostavljenega Hrvata Marina Čilića s 6:2, 3:6 in 7:6 (10).

Adelaide 2, ATP:

- polfinale:

Arthur Rinderknech (Fra) - Corentin Moutet (Fra) 6:1, 6:3;

Thanasi Kokkinakis (Avs) - Marin Čilić (Hrv/4) 6:2, 3:6, 7:6 (10).

Sydney, ATP:

- polfinale:

Aslan Karacev (Rus/1) - Daniel Evans (VBr/3) 6:3, 6:7 (13), 6:3;

Andy Murray (VBr) - Reilly Opelka (ZDA/4) 6:7 (6), 6:4, 6:4.