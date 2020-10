Murray izpadel že v prvem krogu

Britanec Andy Murray, ki je osvojil OP ZDA 2012 in Wimbledon 2012 in 2016, se ubada z nizom poškodb. To je bil šele četrti turnir, na katerem je letos zaigral Škot, ki je izpadel iz prve stoterice in na lestvici ATP zaseda zanj skromno 115. mesto. Hitro se je poslovil tudi od zadnjega OP Francije v Roland Garrosu, kjer ga je v prvem krogu domov poslal Švicar Stan Wawrinka, bilo je 6:1, 6:3 in 6:2 v nizih.

Murray, sicer dvakratni olimpijski prvak, je v začetku leta prestal operacijo kolka.