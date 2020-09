V Parizu slovo za Murraya, Goffina in Ćorića

V francoski prestolnici je prva nosilka na igriščih Rolanda Garrosa v prvem krogu premagala Španko Saro Sorribes Tormo s 6:4, 6:0. Ena glavnih favoritinj turnirja, ki prav danes praznuje 29. rojstni dan, je slabo začela dvoboj in dvakrat izgubila začetni udarec. Španka je povedla s 4:2, nato pa ni dobila niti ene igre do konca dvoboja, ki je trajal uro in 24 minut. "Najlepše darilo je današnja zmaga. Seveda ne bom mogla proslavljati, saj moram ves čas ostati v sobi, zato si bom privoščila steklenico vode," je po dvoboju dejala Romunka Halepovapo zelo hladnem dnevu, temperatura se je namreč gibala le okoli 10 stopinj Celzija.

Zmagovalka pariškega turnirja iz leta 2018 bo v drugem krogu igrala z rojakinjo Irino Camelio Begu, ki je s 6:4, 4:6, 6:3 ugnala Švicarko Jil Teichmann. V drugi krog se je uvrstila tudi finalistka OP ZDA, Belorusinja Viktorija Azarenka. S 6:1, 6:2 je ugnala Črnogorko Danko Kovinić.

Družbo ji bo v drugem krogu delala tudi 16. nosilka, Belgijka Elise Mertens, ki je bila boljša od Rusinje Margarite Gasparjan s 6:2, 6:3. Med nosilkami sta napredovali tudi Grkinja Maria Sakkari in Rusinja Jekaterina Aleksandrova, izpadla pa je Estonka Anett Kontaveit, ki jo je z 2:1 v nizih ugnala domačinka Caroline Garcia. Izpadla pa je deveta nosilka, Britanka Johanna Konta. Boljša od lanske polfinalistke v Parizu je bila mlada Američanka Coco Gauff, ki je slavila s 6:3, 6:3 in v svojem prvem nastopu v glavnem delu žreba OP Francije napredovala v drugi krog.

V moški konkurenci se je že v prvem krogu poslovil 11. nosilec, Belgijec David Goffin. Premoč je moral priznati mlademu in talentiranemu Italijanu Janniku Sinnerju. Devetnajstletnik je bil na prvem obračunu na pokritem osrednjem igrišču Philippe Chatrier boljši s 7:5, 6:0, 6:3. V prvem krogu je svoje nastope na Roland Garrosu zaključil tudi Murray. V dvoboju trikratnih zmagovalcev turnirjev za grand slam je bil povsem brez moči proti Wawrinki. Slednji je z agresivno igro povsem omejil Škota in ga premagal po uri in 40 minutah, izgubil pa je le šest iger.

Zanesljiv je bil tudi finalist OP ZDA, Nemec Alexander Zverev. Slednji je proti Avstrijcu Dennisu Novaku začel slabo, a skozi dvoboj pod reflektorji osrednjega igrišča pridobival na samozavesti ter na koncu slavil s 7:5, 6:2, 6:4. Od nosilcev so izpadli Hrvat Borna Ćorić, Avstralec Alex De Minaur in Anglež Daniel Evans. Hrvata je s 3:1 v nizih ugnal Slovak Norbert Gombos, od De Minaura je bil v treh nizih boljši Italijan Marco Cecchinato, Evansa pa je izločil Japonec Kei Nišikori po petih nizih.