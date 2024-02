Murray napovedal skorajšnje slovo

Trikratni prvak turnirjev za grand slam je leta 2019 prestal drugo operacijo kolka, od takrat pa se pojavljajo ugibanja, da bi lahko končal kariero. Osvojil je dva naslova v Wimbledonu v letih 2013 in 2016, zmagal je tudi na OP ZDA 2012. V zbirki ima še dve olimpijski zlati kolajni 2012 in 2016, svoj čas pa je bil tudi prvi teniški igralec sveta.

"Še vedno rad tekmujem in obožujem tenis, a ko si starejši, postane težje tekmovati z mladimi igralci in ostati v formi. Verjetno mi ne preostane veliko," je dejal Andy Murray , ki je v prvem krogu turnirja v Združenih arabskih emiratih premagal Kanadčana Denisa Shapovalova s 4:6, 7:6, 6:3 in je dosegel šele drugo zmago v letu 2024.

Murray se je z zmago nad Shapovalovom uvrstil v elitni klub igralcev, ki so dosegli 500 zmag na trdi podlagi v sodobni odprti eri tenisa. V tem klubu so Roger Federer (783), Novak Đoković (700), Andre Agassi (592) in Rafael Nadal (518).

"Trda igrišča so najboljša zame, 500 zmag je veliko in ponosen sem na to. Ni veliko igralcev, ki so dosegli to, in super je priti do 500, preden končam," je dejal 36-letni Britanec.

Murray je bil del zlate generacije, ki se bliža koncu s trofejami polnih karier. Federer se je upokojil leta 2022, v zadnjem delu kariere je Nadal. Đoković pri 36 letih kaže še najmanj znakov utrujenosti ter se nadeja, da bo osvojil rekordnih 25 naslovov na turnirjih za grand slam.