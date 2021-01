Murray odpovedal Delray Beach in se raje odločil za Avstralijo

Nekdaj prvi igralec lestvice ATP, trenutno pa 122. igralec sveta, je prejel posebno povabilo za nastop v glavnem delu turnirja, a se je Andy Murray odločil, da januarja v ZDA ne bo igral. Škot ocenjuje, da je pot v ZDA preveč tvegana, saj bi ob morebitni okužbi ostal brez nastopa na uvodnem turnirju za grand slam v Melbournu, ki bo letos na sporedu med 8. in 21. februarjem.

"Po številnih posvetih z ekipo sem se odločil, da ne bom šel v Delray Beach. Število okužb še vedno narašča, moral pa bi na čezoceanski let, zato sem se odločil, da ne potujem in zmanjšam tveganje," je pojasnil 33-letni tenisač. V Avstralijo bo potoval že 15. januarja in tam preživel obvezno karanteno, verjetno pa bo nastopil tudi na katerem od pripravljalnih turnirjev.