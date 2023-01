Murray presenetil Berrettinija

Andy Murray je v poslastici prvega kroga na osrednjem igrišču dobil prva dva niza, potem pa se je nekdanji finalist Wimbledona in 13. nosilec tega turnirja vendarle prebudil. Po zaslugi izjemnega servisa je 26-letni Rimljan dobil naslednja niza, pretil tudi v petem in imel žogico za zmago, a je namesto enostavnega zaključka žogo poslal v mrežo.

Dobre pol ure kasneje pa je Murray v podaljšani zadnji, 13. igri petega niza z 10:6 ugnal Italijana. S tem je Škot dobil še 159. od 160 dvobojev, v katerih je povedel z 2:0 v nizih. Izgubil je le proti Argentincu Davidu Nalbandianu leta 2005 v Wimbledonu. "Nisem vedel tega podatka. Ta napor bom zagotovo čutil danes zvečer in jutri, v tem trenutku pa sem zgolj vesel in ponosen, ker sem v zadnje mesece vložil ogromno truda, da bi znova igral na takšnih dvobojih, na teh igriščih. Danes se je vse to poplačalo," je po dvoboju povedal trikratni zmagovalec turnirjev velike četverice.

"Prvič sem igral to podaljšano igro zadnjega niza do deset. Ko vodiš s 6:1, 7:1, je do zmage še dolga pot. Matteo je eden največjih borcev na turneji, nikoli se ne preda in to je vnovič dokazal," je še dodal 35-letni Murray. Rus Andrej Rubljov za razliko od Škota ni imel težav ob svojem prvem nastopu. Proti nekdanjemu finalistu OP Avstralije, Avstrijcu Dominicu Thiemu, ki nikakor ne najde prave forme, je Moskovčan zanesljivo slavil s 6:3, 6:4, 6:2. Danec Holger Rune je prav tako zanesljivo opravil prvo nalogo, potem ko je s 6:2, 6:3, 6:4 premagal Srba Filipa Krajinovića. Po dveh urah in pol je napredoval Američan Taylor Fritz, ki je s 6:4, 6:2, 4:6, 7:5 ugnal Gruzijca Nikoloza Basilašvilija. Od nosilcev so si drugi krog med drugimi zagotovili še Britanec Daniel Evans, Španec Pablo Carreno-Busta, Bolgar Grigor Dimitrov, Argentinec Diego Schwartzman, medtem ko je izpadel Srb Miomir Kecmanović.