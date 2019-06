Murray se je vrnil z veliko zmago nad favoriziranima tekmecema

Konec januarja je Andy Murrayprestal operacijo kolka, po kateri je dejal, da ne čuti več bolečin, ki so mu preprečevale uspeh na igriščih. Za nastop v paru se je odločil, ker naj bi bil to odličen test za njegovo počutje in telo. Na prvem mestu zato ni bil rezultat, temveč kako bo na obremenitve odreagiralo njegovo telo.

Na presenečenje vseh pa sta s Felicianom Lopezomslavila s 7:6 in 6:3 proti najmočnejši dvojici na svetu. Po zmagi je 32-letni Škot povedal, da se je veliko naučil. "Pričakoval sem, da bom najslabši igralec na igrišču, kar se odražalo v prvem nizu. V drugem sem začel bolje servirati in vračati žoge. Pomembno je, da nisem čutil nobenih bolečin v kolku,"je poudaril Murray.

To pomeni, da bo spet lahko zaigral na najvišjem nivoju in se boril za nove teniške naslove. Kot je napovedal, se bo udeležil turnirja v Wimbledonu, kjer bo nastopil v konkurenci dvojic, tokrat s Francozem Pierrom-Huguesom Herbertom. "Še naprej bom vztrajal in videl, kako bo šlo, optimistično gledam v prihodnost. Ne vem, koliko časa bo trajalo, da pridem na najvišjo raven, vendar upam, da ne predolgo," je nadaljevanje svoje teniške poti opisal Murray.