Murray verjame, da bo še vedno lahko igral na visoki ravni

Dvakratni zmagovalec Wimbledona Andy Murray, ki se je lani avgusta za nekaj mesecev vrnil po operaciji kolka, a se nato konec lanskega leta znova poškodoval, je pokazal dobro gibanje in igro ter za zaprtimi vrati stadiona v Roehamptonu dobil prvi niz, vendar je Kylu Edmunduuspel preobrat za zmago s 6:7, 7:6 in 10:5.

"Če sem povsem pošten, me sam izid dvoboja niti najmanj ne moti. Po tako dolgem dvoboju upam le, da bo moj kolk to dobro prenesel, da bom hitro okreval," je dejal škotski zvezdnik. "Vem, da če s poškodbo ne bo težav, bo moj tenis v naslednjih mesecih vse boljši in boljši. Če bom le lahko normalno treniral. Upam in verjamem, da bo tako. Za zdaj je s kolkom vse dobro. Če bom nadaljeval s takšno igro, izboljšal še nekaj prvin, sem prepričan, da bom spet igral tenis na najvišji ravni."

Ne bo igral vsak teden

Murrayja, ki se vso kariero ubada s številnimi poškodbami, na Bitki Britancev sicer čaka še en dvoboj: pomeril se bo z Jamesom Wardom in če se želi prebiti v polfinale, potrebuje zmago. Pa vendar je Škotov pogled že usmerjen naprej, saj se želi čim bolje pripraviti za odprto prvenstvo ZDA v New Yorku. Dobitnik treh velikih slamov, poleg dveh Wimbledonov je Murray osvojil še OP ZDA, se želi na turnejo ATP vrniti avgusta v Washingtonu.

"Izogibal sem bom igranju iz tedna v teden, moja prioriteta je biti kar najboljše pripravljen za US Open," je pojasnil Murray in dodal, da še ni izgubil motiva in želje po igranju na turnirjih velike četverice. "Glede na to, kaj vse sem prestal v zadnjih letih, koliko grand slamov sem moral izpustiti, se želim še vsaj nekajkrat preizkusiti na 'majorjih'. Pa četudi bo to zadnjič v karieri," je še dejal 33-letni teniški igralec.