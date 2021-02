Murray za okužbo s covidom-19 krivi britansko teniško zvezo

Andy Murray je v Melbournu kar petkrat nastopil v velikem finalu, vselej pa je ostal praznih rok. Uspešnejši je bil v Wimbledonu, kjer je slavil v letih 2013 in 2016, na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku pa leta 2012. Škot se po pozitivnem testu ni smel vkrcati na letalo za Avstralijo. Kot je povedal v videokonferenčnem pogovoru z britanskimi novinarji, je bil "precej bolan" in je virus prenesel tudi na svojo ženo Kim in njune tri majhne otroke. "Iz povsem osebne perspektive sem bil jezen, ker sem zamudil turnir in nisem mogel iti v Avstralijo," je razkril Murray, ki se namesto v Melbournu pripravlja na vrnitev na veliko sceno na drugorazrednem tekmovanju challenger v Italiji. "Ampak potem je tukaj še širša, pomembnejša slika, da ne gre le za teniški turnir, ampak za to, da sem okužil družinske člane. To me zelo skrbi." Nekdanji prvak Wimbledona in US Opna je prepričan, da je virus staknil v nacionalnem teniškem centru. Zato je podvomil o ukrepih in ustreznih zdravstvenih protokolih za zajezitev širjenja okužb v objektu, kjer je med pandemijo trenirala večina britanskih vrhunskih teniških igralcev. "Nisem se mogel okužiti nikjer drugje, ker že deset tednov nisem zapustil hiše ali nacionalnega teniškega centra, potem pa je bilo tam nekaj pozitivnih primerov. Vsekakor virusa nisem dobil od družine, ker so bili vsi negativni," je dejal.

Iz britanske teniške zveze so v izjavi za javnost zavrnili pomisleke in zapisali, da so uporabili "stroge in ustrezne ukrepe". "V skladu z vladnimi smernicami za vadbene centre dosledno uporabljamo stroge in ustrezne ukrepe, testiranja in druge protokole. Naše protokole redno sporočamo vsem, ki uporabljajo prizorišče, in pričakujemo, da se jih bodo uporabniki držali, tudi v salonu za igralce in v vseh drugih delih stavbe."

Murray bo sezono odprl v Italiji v deželi Piemont. Zaigral bo na turnirju ATP-challenger Biella z nagradnim skladom 44.820 evrov, na katerem bosta igrala tudi Slovenca Blaž Kavčič inBlaž Rola, ki je šesti nosilec. Murray je prvi. Finale turnirja bo 14. februarja.