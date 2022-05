Murray zaradi bolezni predal dvoboj z Đokovićem

"Na žalost je Andy Murray zbolel in ne more zaigrati," so sporočili organizatorji turnirja, ki niso navedli, kakšne težave naj bi imel Murray. To bi bilo 37. srečanje med Murrayjem in trenutnim prvim igralcem sveta Đokovićem, a prvo, odkar sta se med seboj pomerila v finalu Dohe januarja 2017. Đoković pa je trenutno v prednosti s 25:11.

Murrayja so zadnja leta pestile težave s poškodbami, predvsem kolka, in je zdaj na 78. mestu na svetovni lestvici. 44-letni Škot je prejel povabilo na madridski turnir in dosegel dve dragoceni zmagi: najprej je premagal avstrijskega asa Dominica Thiema, nato še 14. nosilca, Kanadčana Denisa Shapovalova, ki je Murrayja sicer premagal na poti do lanskega polfinala v Wimbledonu.