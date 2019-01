Murray zaradi poškodb napovedal slovo s teniških igrišč

A minuli teden je izpadel v drugem krogu Brisbana, zdaj pa je predčasno, po manj kot uri igre z Novakom Đokovićem , končal trening na igriščih Australian Opna. "Lahko sicer igram, a je moja igra zaradi bolečin zelo omejena, zaradi česar v tenisu ne morem več uživati," je dejal Škot v Melbournu in skušal zadržati solze.

Nekdanji prvi teniški igralec sveta Andy Murray , ki ima za pasom tudi tri turnirje za veliki slam, je lani na OP Avstralije odpovedal nastop in šel na operacijo, tako da se je vrnil šele junija v Londonu. Nato je nastopil le na štirih turnirjih, preden je septembra predčasno končal sezono v Shenzhenu, da bi se osredotočil na okrevanje in vrnitev po poškodbi.

"Wimbledon je turnir, kjer bi rad končal kariero, a nisem prepričan, da bom zdržal do takrat," je še dejal Murray in dodal, da je storil vse, kar je v njegovi moči, da bi se vrnil.

"A mislim, da bo odprto prvenstvo Avstralije moj zadnji turnir," je potrdil Murray in zatrdil, da bo v Melbourne Parku nastopil. V prvem krogu ga čaka Roberto Bautista Agut. "Igral bom. Še vedno lahko igram tenis, ne sicer na ravni, s katero bi bil zadovoljen," je še razmišljal in sklenil: "Bolečine so enostavno premočne, tako ne gre več naprej."