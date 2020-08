Murray, tako kot preostali igralci, zelo pogreša navijače

Te dni se tako teniški igralci kot igralke merijo na mastersu Cinncinati, ki pa zaradi zdravstvenih razlogov poteka v New Yorku na istem prizorišču, kot bo prihajajoči grand slam. Po prvih dvobojih so si igralci enotni, da pogrešajo navijače. "Nikakršnega vzdušja ni, zato je vse skupaj malce nenavadno. Vem, da zveni klišejsko, ampak na igrišču si moraš ustvariti neko svoje vzdušje. Ni enako,"je dejal Andy Murray. Škot, nekdanji prvi igralec sveta, je po devetmesečni vrnitvi v karavano ATP premagal Američana Francesa Tiafoeja s 7:6 (6), 3:6 in 6:1. Murray je dejal, da so navijači še posebej pomembni v trenutku utrujenosti in ko se igra v težkih pogojih:"Navijači ti včasih pomagajo, da se bolje osredotočiš in ti dajo dodaten zagon pri energiji ali pa koncentraciji. Vsekakor je drugače."V drugem krogu Murraya, trenutno 129. igralca sveta, čaka težji izziv, pomeril se bo z Nemcem Alexandrom Zverevom, sedmim igralcem sveta.

Za moško teniško karavano je to prvi turnir po prekinitvi, teniške igralke so se pred tem že merile v Pragi in Lexingtonu, 31. avgusta pa se bo v New Yorku začelo odprto prvenstvo ZDA.