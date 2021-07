Razočarani Murray: Je vredno garati, če ne moreš zmagovati?

Andy Murray, ki je imel dolgotrajne težave s kolkom in prepono, ter trenutno na lestvici ATP zaseda 118. mesto, je moral v tretjem krogu s 6:4, 6:2, 6:2 priznati premoč 12. igralcu sveta, Rusu Denisu Šapovalovu. Zmagovalec Wimbledona v letih 2013 in 2016 je nazadnje v tretjem krogu tega turnirja, na katerega se je letos uvrstil s povabilom organizatorjev, izgubil leta 2015, ko je bil 18-letni debitant.

"Del mene se sprašuje, če je vse skupaj vredno. V zadnjih treh mesecih sem trdo delal, a na koncu nisem igral, kot bi si želel in kot sem pričakoval," je dejal 34-letni Murray. "Veliko je treningov in priprav v telovadnici, in če ne moreš trenirati in izboljšati svoje igre ter zmagovati, je potem vredno tako trdo delati?" Namignil je še, da če z ekipo ne bodo našli načina, da bo lahko treniral tako, da bi bil resna grožnja vsem teniških igralcem, potem bo dobro premislil o svojem naslednjem koraku.

Murray, nekdanja številka ena moškega tenisa, je leta 2019 skoraj še zaključil kariero, saj ga je skrbelo, ali se bo lahko še vrnil na raven, ki jo je kazal v najboljših letih.