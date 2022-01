Murray s težavami v drugi krog, poraza Kvitove in Kerberjeve

"Neverjetno je," je kmalu po zmagi na igrišču John Cain Arena dejal Murray: "To so bila težka tri ali štiri leta, a sem vložil veliko trdega dela, da sem prišel sem. Večkrat sem igral na tem igrišču in vzdušje je vedno neverjetno. Tukaj sem že mislil, da sem potencialno odigral svojo zadnjo tekmo, a da sem zmagal v petih nizih, ne bi mogel zahtevati več."

Murray , ki trenutno zaseda 113. mesto na lestvici ATP, je v prvi niz s 6:1 dobil v zgolj 23 minutah, a kakršno koli upanje na rutinsko zmago je splahnelo, ko si je Basilašvili opomogel in Škotu povzročil kar nekaj težav. Do konca so se nizi razpletli z izidi 3:6, 6:4, 6:7 (5), 6:4 in skupnim izidom 3:2 v nizih v korist britanskega teniškega igralca. Murray je na grand slamu v Avstraliji petkrat zaigral v finalu (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). V četrtek se bo v drugem krogu pomeril z japonskim kvalifikantom Taro Danielom.

Osmi teniški igralec sveta Norvežan Casper Ruud je le nekaj ur pred dvobojem prvega kroga zaradi poškodbe gležnja odstopil z OP Avstralije, poškodbo je utrpel na treningu. "Pred dvema dnevoma sem si zvil gleženj. Potrudil sem se igrati po svojih najboljših močeh, a sem ugotovil, da nisem stoodstoten in da ne morem igrati, kot sem si želel. Včeraj in danes sem poskušal malo, da vidim, kakšen je občutek. "Na žalost ni izboljšanja in moram počivati," je dejal Ruud. Norvežana je v žrebu zamenjal srečni poraženec Rus Roman Safiulin, ki se je danes pomeril s Slovakom Alexom Molčanom, slednji je bil boljši po štirih odigranih nizih.

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je po preboleli okužbi s covidom-19 uspešno začel nastope na domačem grand slamu v Melbournu. Gladko je v treh nizih premagal Britanca Liama Brodyja in se bo v drugem krogu pomeril z drugim nosilcem, Rusom Danilom Medvedjevom.

Kyrgios, ki je nedavno okreval po koronski okužbi, med katero je, kot je dejal, spal po 17 ur na dan, je odigral prvo tekmo vse od septembra lani. Kljub temu je bila zmaga gladka - 6:4, 6:4, 6:3. "Jasno, ko sem izvedel za pozitivni test, to ni bila dobra novica, Imel sem nekaj dvomov, ali bom lahko nastopil v Melbournu. A okrog sebe imam najboljšo ekipo na svetu. Minuli teden je bil zelo težak, a k sreči imam doma teniško igrišče, da sem lahko vsaj nekajkrat udaril po žogici," je dejal Kyrgios.

Uspešen je bil tudi četrti nosilec Stefanos Cicipas. Grk, ki je imel novembra operacijo komolca, je danes gladko, s 6:2, 6:4 in 6:3 premagal Šveda Mikaela Ymerja, 86. igralca z lestvice ATP. "Imela sva veliko dolgih izmenjav. Moram narediti manj neizsiljenih napak in hkrati več napadati, si več upati," je svoj nastop ocenil 23-letni grški igralec, ki je bil v Melbournu dvakrat polfinalist (2019 in 2021). Lanski finalist Roland Garrosa bo v četrtek skušal nadaljevati svojo avstralsko pot, ko se bo v drugem krogu pomeril z 88. igralcem sveta, Argentincem Sebastianom Baezom.

V naslednji krog se je prebil tudi lanski finalist Rus Dimitrij Medvedjev, drugi nosilec, ki je v treh nizih ugnal Švicarja Henrija Laaksonena. Prav tako je napredoval njegov rojak Andrej Rubljov, peti nosilec, olimpijski prvak iz Tokia, ki je lani v Melbournu zaigral v četrtfinalu.

Naslednji krog si je zagotovila nekdanja prva igralka sveta Simona Halep, ki je s 6:4, 6:3 odpravila Poljakinjo Magdaleno Frech, 102. igralko sveta. "Fizično se počutim dobro, nimam težav. Mislim, da sem v formi. Trdo sem delala izven sezone," je odgovorila na vprašanje, ali bi lahko šla do konca v Melbourne Parku."Ne vem, kaj naj rečem o finalu. Priti tja, so moje sanje, a vem, da je težko. O tem ne bom razmišljala," je še dejala Halepova, finalistka OP Avstralije leta 2018.

Medtem pa se je že v prvem krogu poslovila dobitnica treh grand slamov Angeligue Kerber. Nemko je na njen 34. rojstni dan premagala estonska tekmica Kaia Kanepi, ki je zmagala s 6:4 in 6:3. Kerberjeva letos na peti celini ni imela visokih pričakovanj. Kot je dejala 16. nosilka, ji je koronska okužba odvzela preveč priprav za odprto prvenstvo Avstralije. V prvem krogu sta izpadli tudi njeni rojakinji Andrea Petković in Tatjana Mari, kar pomeni, da Nemčija prvič po letu 1977 ne bo imela igralke v drugem krogu OP Avstralije.

Belorusinja Arina Sabalenka pa je izgubila uvodni niz, po preobratu pa napredovala. Belorusinja je proti domačinki Storm Sanders zaostajala za en niz, preden je namerila začetni udarec, umirila "glavo" in zmagala s 5:7, 6:3 in 6:2. "Začetek nove sezone ni bil najboljši, zato sem zelo vesela te zmage. Skušala sem se umiriti, ne razmišljati preveč in le igrati tenis," je po zmagi dejala Belorusinja.

Napredovala je tudi mlada Britanka Emma Raducanu, presenetljiva zmagovalka zadnjega odprtega prvenstva ZDA; 17. nosilka je bila s 6:0, 2:6 in 6:1 boljša od Američanke Sloane Stephens. "Oba sva dali vse, kar sva imeli. Bilo je zelo težko za 1. krog, a sem pričakovala, da bova igrali zelo dolge točke," je dejala 19-letna Britanka, ki nastopa na svojem prvem avstralskem grand slamu.

Že na prvi oviri pa je spodrsnilo finalistki grand slama v Avstraliji leta 2019, Čehinji Petri Kvitovi. V dveh nizih, Čehinji je oddala zgolj štiri igre, jo je premagala Romunka Sorana Cirstea.

Za presenečenje na OP Avstralije je v torek poskrbela Avstralka Maddison Inglis, ki se je na turnir uvrstila s posebnim povabilom. V prvem krogu je premagala 19-letno kanadsko finalistko lanskega OP ZDA Leylah Fernandez, in sicer s 6:4, 6:2. Tako je Fernandezova že tretje leto zapovrstjo izpadla v prvem krogu turnirja za grand slam v Melbournu. Inglisova, 133. igralka na lestvici WTA, je vpisala prvo zmago v glavnem žrebu turnirja za grand slam.