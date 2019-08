Murrayjev povratek z grenkim priokusom: Škota ne bo v New York

Po 200-dnevni odsotnosti ter operaciji je Andy Murray sprejel posebno povabilo za nastop v "Cincyju" med posamezniki, pred tem je zadnja dva meseca igral le v dvojicah, in to je bil trenutek, ki si ga je želel ovekovečiti za vedno, saj je na igrišče vstopil z mobilnim telefonom v roki, s katerim je posnel svoj prihod. A dvoboj je Murray začel zelo živčno s precej napakami in že takoj mu je tekmec odvzel začetni udarec in povedel z 2:0. Zmagovalec treh velikih slamov mu je sicer vrnil z enako mero in izenačil na 2:2, vendar je Richard Gasquetz izjemnim "forehandom" spet prišel do "breaka" pri 4:3, nato pa je serviral za prvi niz.

Škotski zvezdnik je javno pokazal nezadovoljstvo s svojo igro in že v prvi igri drugega niza tekmecu ponudil tri nove "break žogice". Triintridesetletni Gasquet, 56. igralec z lestvice ATP, ki se prav tako vrača po poškodbi, je serviral za zmago pri 5:4 in do nje prišel po predolgem "forehandu" Murrayja, ki je zdržal uro in 36 minut.

'Treba je ostati realen'

"Mislim, da mi je šlo kar dobro. Res je še veliko stvari, za katere si želim, da bi jih naredil boljše, a treba je ostati realen tudi v svojih pričakovanjih. V zadnjih 18 mesecih v bistvu nisem odigral niti ene takšne tekme. Vem, da bo potrebno kar nekaj časa, da pridem do ravni, s katero bom zadovoljen," je po dvoboju dejal Murray.

Po porazu je Murray že napovedal, da na bližnjem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku, ki se bo začelo 26. avgusta, ne bo nastopil med posamezniki, temveč le v dvojicah. Organizatorji ameriškega velikega slama so namreč zahtevali, naj odločitev o nastopu sprejme še pred dvobojem z Gasquetom.

Ni želel posebnega povabila

"To je odločitev, ki sem jo sprejel skupaj z ekipo. Nisem želel sprejeti posebnega povabila, saj nisem vedel, kako se bom počutil po dvoboju,"je pojasnil nekdanji prvi igralec sveta. "Med in po dvoboju z Gasquetom sicer nisem čutil nobenih bolečin, vendar so bile moje noge zelo težke. In to se še ne bo bistveno spremenilo v nekaj tednih,"je še dejal Murray, ki pa bo na OP ZDA zaigral v dvojicah in mešanih dvojicah.

A že na turnirju ATP v Severni Karolini prihodnji teden se bo spet preizkusil tudi med posamezniki, je še razkril Škot.

