Murrayju posebno povabilo za OP Avstralije: Vznemirjen sem

Andy Murray je kar petkrat v karieri obstal na zadnji stopnički odprtega prvenstva Avstralije – nazadnje leta 2016, ko ga je po štirih nizih v finalu premagal rekorder po številu zmag v Melbournu, Novak Đoković. Škot se zadnja leta ubada s poškodbo kolka, zaradi katere je bil že nekajkrat na robu upokojitve, ko je na lestvici ATP padel na 134. mesto. A za zdaj nekdanji prvi igralec sveta še ni obupal. Nazadnje je zaigral na ekshibicijski tekmi v Abu Dabiju minuli teden, kjer je premagal Španca Rafaela Nadala, nato pa v finalu izgubil proti Rusu Andreju Rubljovu. Murray bi sicer moral zaigrati že na predlanski izvedbi Australian Open (2020), a ga je tik pred zdajci zaustavil pozitiven koronski test.

"Zelo sem vesel in vznemirjen, da bom spet lahko zaigral na odprtem prvenstvu Avstralije. Hvala Craigu Tileyju in njegovi ekipi za to izjemno priložnost," je dejal Murray za spletno stran turnirja.

Turnir se bo začel 17. januarja 2022.