MVDP in Pogi, hvala za šov! In kdaj naslednjič ...

Ali lahko Tadej Pogačar prvič v karieri zmaga kolesarski spomenik Milano–Sanremo? Vprašanje, ki je krožilo na območju Pavie, na obrobju Milana, dan pred dirko. Ki je bilo najpogostejše v vsaki debati, povezani s kolesarstvom. Praktično ga ni bilo lokala na osrednjem trgu v kraju z 71 tisoč prebivalci, kjer se ne bi pogovarjali o tem, kjer nas ob slovenski besedi ne bi mimoidoči prestregli z besedo: " Pogačar? " Italijani, kljub dejstvu, da je v najožji krog favoritov za zmago sodil tudi Filippo Ganna , do najboljšega na svetu gojijo posebno spoštovanje, že davno so ga vzeli za svojega, privoščili so mu, da bi končno zmagal enega dveh še manjkajočih spomenikov (drugi je Pariz–Roubaix) v izjemnem življenjepisu. Čeprav je vsem, ki malce bolj podrobno spremljajo kolesarski šport, jasno, da je to dirka, na kateri bo Pogačar najtežje v karieri zmagal.

" Dejal bi, da je to preizkušnja, kjer Mathieu van der Poel lažje kot kjerkoli drugje na spomeniških preizkušnjah premaga Pogačarja. Ampak zanesljivo najboljša dirka, ki si jo lahko gledalec ali pa novinar želi. V dobrih šestih urah vselej uživamo v zaključnih 40 minutah popolne kolesarske akcije, " sva se strinjala z nizozemskim novinarskim kolegom Hanom Kockom , ki za televizijo NOS že dolga leta spremlja kolesarstvo. Prepričan, da je ravno to, da je tako težko zmagati, ugnati tekmece, največji izziv za 191 tednov vodilnega na vrhu lestvice Mednarodne kolesarske zveze (UCI). Trasa je pretežno ravninska, brez izjemno zahtevnega dolgega klanca. Šov, ki sta ga priljubljeni Pogi in MVDP uprizorila, je bil nekaj izjemnega, aplavzom in navdušenju ob vsaki potezi dveh najmočnejših do prihoda na ulico Roma je sledila napetost na obrazu kolesarskih navdušencev, ki so komaj čakali na naslednjo eksplozijo enega ali drugega.

Bil je to kolesarski šov, o katerem se bo še dolgo govorilo, končal se je z zmago nizozemskega kolesarskega zvezdnika, pred Pogačarja, ki je pustil na poti od starta do cilja zadnji atom moči, pa se je ob prečkanju ciljne črte uvrstil Filippo Ganna (Ineos Grenadiers).

Trije premočni za konkurenco

Pred startom dirke je bil seznam kandidatov za zmago dolg. Thomas Pidcock, Mads Pedersen, Jonathan Milan, Michael Matthews, Magnus Cort Nielsen, Matteo Trentin, Jasper Philipsen, Biniam Girmay, Filippo Ganna in še bi lahko naštevali. Korak pred tekmeci pa sta bila v vseh debatah Pogačar in van der Poel. Dodatno se je jeziček na tehtnici, na stran aktualnega svetovnega prvaka s cestne dirke, nagnil ob pogledu na vremensko napoved za soboto, saj je dolgo kazalo, da bo kolesarje močil dež, da jih utegnejo padavine pričakati tudi na cilju dirke. A to se ni zgodilo. Ko je v družbi Vincenza Nibalija na cilj prispel Pogačarjev agent Alex Carrera je bilo napetost moč razbrati tudi z njegovega obraza. Nihče si ni upal napovedati razpleta. Le jasno je bilo, da so Ganna, van der Poel in Pogačar, premočni za tekmece in da bo med njimi padla odločitev, kdo bo prvi prečkal ciljno črto.

Pogačar je bil med trojico najmanj zadovoljen, želel je več, vajen je ciljno črto prečkati kot zmagovalec. Izziv, ki bo ostal tudi za v prihodnje. A z najvišjimi pričakovanji se bo lotil vsake od naslednjih preizkušenj. Tistih, ki so zahtevne od starta do cilja. "Zadovoljni smo. Odpeljal je izjemno dirko, celotna ekipa se je v popolnosti držala načrta. Cilj je bil narediti nekaj izjemnega na Cipressi, videli smo veliko razliko med trojico spredaj in preostankom kolesarske elite, ampak Mathieu je imel izjemen dan in rekel bi, da je to bil to še en izjemen trenutek, ki so mu bili priča kolesarski navdušenci," je po koncu dirke razmišljal prvi operativec v ekipi Mauro Gianetti.