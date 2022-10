Tržaški zaliv je danes zasedlo več kot 1600 jadrnic, ki so se pomerile na najbolj množični regati s skupinskim startom na svetu. Že pred 54. izvedbo Barkovljanke je bilo jasno, da se bodo med nepregledno množico plovil za zmago v absolutni konkurenci udarile štiri maxi jadrnice, med njimi tudi slovenska Way of Life, ki je po smoli na startu končala na četrtem mestu. Zmagala je novinka na tem tekmovanju, ameriška jadrnica Deep Blue.