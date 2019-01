Na Dakarju zmaga za Prica in Al-Attiyaha

Katarec Nasser Al-Attiyah (Toyota) je zmagovalec relija Dakar med avtomobilisti. Katarski dirkač je ubranil veliko prednost, ki jo je imel po prvih devetih preizkušnjah, tudi na današnji od Pisca do Lime ter si privozil tretjo zmago po letih 2011 in 2015.Al-Attiyah je brez težav ubranil naskok, s katerim je začel zadnji dan relija; na koncu je imel pred drugouvrščenim Špancem Nanijem Romo (Mini) več kot 46 minut prednosti, tretji je bil Francoz Sebastien Loeb (Peugeot) z uro in 54 minutami zaostanka.

Price je dobil tudi zadnjo etapo od Pisca do Lime, tako da je potrdil vodstvo po prejšnjih devetih in se na koncu veselil druge zmage na tem tekmovanju po letu 2016. Price je današnjo preizkušnjo dobil z dobrima dvema minutama naskoka pred Čilencem Josejem Ignaciom Cornejom Florimom (Honda), 2:38 minute je na tretjem mestu zaostal lanski zmagovalec Avstrijec Matthias Walkner (KTM), ki je bil pred zadnjo etapo najbližji zasledovalec Avstralca. V skupnem seštevku pa je imel na koncu Price devet minut in 13 sekund naskoka pred Walknerjem, tretji je bil na letošnjem Dakarju Čilenec Pablo Quintanilla (Husquarna).

Letošnji Dakar je imel med motociklisti tudi slovenski pridih, toda Mariborčan Simon Marčič dirke, že drugič v zadnjih treh letih, ni končal. Njegov peti nastop na teh dirkah se je končal po štirih etapah z odstopom po padcu, po katerem je na srečo dobil le pretres možganov, njegov motor pa je bil preveč uničen, da bi lahko še nadaljeval preizkušnjo.