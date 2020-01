Na Dakarju tudi 13 predstavnic nežnejšega spola

342 posadk je dobilo zeleno luč, ko so organizatorji pregledali vse tehnične in administrativne specifikacije. Na startu na stadionu kralja Abdulaha se bo pojavilo 114 motorjev, 23 štirikolesnikov, 83 avtomobilov, 45 SSV-jev in 46 tovornjakov. Kar 109 udeležencev prihaja iz Francije, 75 iz Španije in 50 z Nizozemske. Slovenija ima enega predstavnika – to je motociklist Simon Marčič. Na reliju Dakar bo sicer v različnih vlogah zastopanih 68 nacij, so sporočili prireditelji.

Najbolj vroče ime med ženskimi predstavnicami je Laia Sanz. Ta je že na krstnem reliju leta 2011 zmagala v ženski kategoriji, skupno pa je bila uvrščena na 39. mesto. Lani je osvojila 11. mesto, leta 2018 je osvojila skupno 12. mesto med motokrosisti. Glede na to, da vsako leto izboljšuje svoje dosežke, se utegne prvič v karieri uvrstiti med deset najboljših. Poleg Laie Sanz bodo Španci imeli še tri predstavnice.